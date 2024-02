DIRETTA/ Beyond Limits Centre National Brazzaville video streaming tv: albo d’oro (Torneo di Viareggio 2024)

DIRETTA BEYOND LIMITS CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE: L’ALBO D’ORO

In avvicinamento alla diretta di Beyond Limits Centre National Brazzaville, inedita finale tutta africana del Torneo di Viareggio 2024, possiamo dare uno sguardo all’albo d’oro della Coppa Carnevale, che si aprirà ad un nuovo continente. Infatti, finora le vittorie italiane erano state in totale dieci, ma nove di queste di formazioni europee e l’unica eccezione arrivava dal Sudamerica. Facciamo riferimento agli uruguaiani della Juventud, che vinsero nel 2006 contro i quasi omonimi (ben più noti) della Juventus.

Per il resto, ricordiamo le ben sei vittorie del Dukla Praga più quella dello Sparta Praga per portare a sette i successi della allora Cecoslovacchia unita (tutti infatti arrivarono entro il 1980), più il trionfo nel 1951 del Partizan Belgrado e quello ben più recente dell’Anderlecht nel 2013, che da oggi non sarà più l’ultimo di una straniera. Per l’Africa il miglior risultato era la finale dell’Alex Transfiguration nel 2022 ma oggi qualcuno farà meglio. Ovviamente invece nulla cambierà ai vertici dell’albo d’oro, con Milan e Juventus a quota nove seguite da Inter e Fiorentina, che vantano otto successi a testa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEYOND LIMITS CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Beyond Limits Centre National Brazzaville sarà affidata alla televisione di stato: la finalissima della Viareggio Cup sarà trasmessa sul digitale terrestre, dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti al canale 58 del televisore, in assenza del quale potrete assistere al match anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, BEYOND LIMITS CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE

BEYOND LIMITS CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE: LA FINALE!

Beyond Limits Centre National Brazzaville, in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Ferracci di Torre del Lago, sarà una sfida valida per la finalissima della Viareggio Cup 2024. Finale tutta africana per questa edizione dello storico torneo giovanile, non poteva essere altrimenti visto che nelle semifinali erano rimaste in lizza quattro compagini del continente nero. Nel derby nigeriano il Beyond Limits ha battuto l’Oduju City con Isaac nei panni del match winner.

Derby nigeriano che si sarebbe potuto ripetere anche nella finalissima, ma l’altra compagine ancora in corsa, il Mavlon, ha dovuto cedere il passo al Centre National Brazzaville, con i congolesi che si sono imposti con un gol decisivo di Moussavou in una semifinale molto equilibrata. Una formazione del Congo e una della Nigeria dunque si contenderanno l’edizione 2024 di una Viareggio Cup, trionferà una formazione straniera a 11 anni dall’ultimo successo non italiano, quello dei belgi dell’Anderlecht nel 2013.

PROBABILI FORMAZIONI BEYOND LIMITS CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE

Le probabili formazioni della diretta Beyond Limits Centre National Brazzaville, match che andrà in scena allo stadio Ferracci di Torre del Lago. Per il Beyond Limits, Per il Beyond Limits, mister Olumide schiererà la squadra con il seguente undici di partenza: Aputaziem, Iboro, Dikko, Ogunniyi, Adio, Abdullah, Ogundame, Cole, Isaac, Adegboyega, Arierhi. Risponderà il Centre National Brazzaville allenato da mister Cesana con questa formazione: Bonazebi, Nganda, Lebo, Komono, Nzahou, Mbecke, Pounga, Wumba N., Lengomba, Moussavou, Bizenga.

