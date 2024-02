DIRETTA/ Centre National Brazzaville Mavlon (risultato 0-0) video streaming: si gioca (Torneo Viareggio 2024)

DIRETTA CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE MAVLON (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Centre National Brazzaville Mavlon, la semifinale per il Torneo di Viareggio 2024 che metterà di fronte congolesi e nigeriani in questa edizione dominata dall’Africa. Descriviamo i numeri di queste due squadre nella Coppa Carnevale, a cominciare dalla fase a gironi, nella quale il Centre National Brazzaville fu in realtà ripescato fra le migliori terze dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta, mentre il Mavlon fu secondo del suo gruppo con due vittorie e una sconfitta.

Agli ottavi il Centre National Brazzaville fece il colpo battendo per 2-1 i detentori del Sassuolo, ma anche il Mavlon fece notizia grazie alla vittoria per 3-2 sulla Fiorentina, infine ai quarti i congolesi hanno vinto ai calci di rigore dopo un pareggio per 0-0 contro la Rappresentativa Serie D, mentre i nigeriani vinsero per 2-1 il derby contro l’Alex Transfiguration. Adesso però basta numeri e parole, perché è finalmente giunto il momento di scendere in campo: parola quindi ai protagonisti della diretta di Centre National Brazzaville Mavlon! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE MAVLON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DELLA VIAREGGIO CUP

Non è prevista una diretta tv per Centre National Brazzaville Mavlon, con Rai Sport che trasmetterà in diretta solo la finalissima di questa Viareggio Cup 2024; per questa semifinale non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma potrete comunque avere informazioni utili sul match sugli account social della competizione e consultando il sito ufficiale www.viareggiocup.com.

LA PRESENTAZIONE

Centre National Brazzaville Mavlon, in diretta sabato 24 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Masini di Santa Croce sull’Arno, sarà una sfida valida per la semifinale della Viareggio Cup 2024. Dominio africano in una semifinale che oppone una squadra del Congo a una nigeriana, sono quattro le africane in questa edizione del torneo, che dunque dopo 11 anni vedrà al 100% alzare la Coppa una formazione estera.

I congolesi del Centre National Brazzaville hanno battuto il favorito Sassuolo negli ottavi di finale, per poi superare nei quarti l’ostacolo della Rappresentativa di Serie D, sconfitta ai calci di rigore. I nigeriani del Mavlon, alla loro seconda apparizione di sempre nella Viareggio Cup, hanno compiuto la loro impresa negli ottavi estromettendo la Fiorentina, per poi superare anche i quarti di finale nel derby nigeriano contro l’ATFA, che nel 2022 aveva disputato la finale del torneo contro il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE MAVLON

Le probabili formazioni della diretta Centre National Brazzaville Mavlon, match che andrà in scena allo stadio Libero Masini di Santa Croce sull’Arno. Per il Centre National Brazzaville, mister Cesana schiererà la squadra con il seguente undici di partenza: Bonazebi, Nganda, Lebo, Komono, Nzahou, Mbecke, Pounga, Wumba N., Lengomba, Moussavou, Bizenga. Risponderà il Mavlon allenato da mister Showole con questa formazione: James, Momoh, Agada, Egbedokun, Emmanuel Su., Musa, Ayuba, Gabriel, Elisha, Dominic, Mamah.

