DIRETTA/ Beyond Limits Ojodu City (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Viareggio Cup 2024)

Sta per cominciare la diretta di Beyond Limits Ojodu City, il sorprendente derby nigeriano in semifinale per il Torneo di Viareggio 2024. Descriviamo i numeri di queste due squadre nella Coppa Carnevale, a cominciare dalla fase a gironi, nella quale sia il Beyond Limits sia l’Ojodu City hanno vinto i rispettivi gruppi, anche se in realtà solo il Beyond Limits ha fatto percorso netto con tre vittorie su tre, mentre per l’Ojodu City ci furono due vittorie e una sconfitta.

Passando poi alla fase ad eliminazione diretta, ecco che agli ottavi il Beyond Limits sconfisse per 3-1 l’Avellino mentre l’Ojodu City dilagò (5-0) contro il Westchester United, impresa ripetuta con il perentorio 4-0 rifilato all’Honved nei quarti di finale, mentre in contemporanea il Beyond Limits vinceva per 2-1 contro l’ultima big italiana superstite, cioè il Torino. Adesso però basta numeri e parole, perché è finalmente giunto il momento di scendere in campo: parola quindi ai protagonisti della diretta di Beyond Limits Ojodu City! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEYOND LIMITS OJODU CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DELLA VIAREGGIO CUP

Non è prevista una diretta tv per Beyond Limits Ojodu City, con Rai Sport che trasmetterà in diretta solo la finalissima di questa Viareggio Cup 2024; per questa semifinale non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma potrete comunque avere informazioni utili sul match sugli account social della competizione e consultando il sito ufficiale www.viareggiocup.com.

LA PRESENTAZIONE

Beyond Limits Ojodu City, in diretta sabato 24 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Buon Riposo di Seravezza, sarà una sfida valida per la semifinale della Viareggio Cup 2024. Derby nigeriano a un passo della semifinale, in un’edizione storica del trofeo giovanile che per la prima volta presenta quattro formazioni su quattro straniere nelle semifinali, per giunta tutte africane. Nel 1951 e nel 1970 erano arrivate in semifinale tre straniere e un’italiana, l’ultima affermazione estera è quella dell’Anderlecht nel 2013.

Il Beyond Limits arriva all’appuntamento dopo aver eliminato l’Avellino negli ottavi di finale e soprattutto il Torino nei quarti di finale, pronostico sovvertito con i granata che sembravano essere diventati la grande favorita della competizione. L’Ojodu City ha batutto il Westchester negli ottavi per poi calare il poker contro gli ungheresi della Honved nei quarti della competizione. Entrambe le squadre arrivano alla semifinale alla loro prima partecipazione in assoluto alla Viareggio Cup.

PROBABILI FORMAZIONI BEYOND LIMITS OJODU CITY

Le probabili formazioni della diretta Beyond Limits Ojodu City, match che andrà in scena allo stadio Buon Riposo di Seravezza. Per il Beyond Limits, Per il Beyond Limits, mister Olumide schiererà la squadra con il seguente undici di partenza: Aputaziem, Iboro, Dikko, Ogunniyi, Adio, Abdullah, Ogundame, Cole, Isaac, Adegboyega, Arierhi. Risponderà l’Ojodu City allenato da mister Ogunbanjo con questa formazione: Owolabi, Auwal, Stowe, Subair, Monday, Hosea, Ibrahim, Okwelum, Alaekwe, Olokotintin, Obalowu

