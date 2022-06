Diretta/ Bielorussia Kazakhstan streaming video tv: Kazaki in forma (Nations League)

DIRETTA BIELORUSSIA KAZAKHSTAN: IN EQUILIBRIO!

Bielorussia Kazakhstan, in diretta venerdì 10 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadion Karađorđe di Novi Sad sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. I kazaki si presentano all’appuntamento in forma: esordio con due vittorie nella Lega C di Nations League, in casa contro l’Azerbaigian e poi in trasferta contro la Slovacchia, un vero e proprio colpaccio sul campo della selezione considerata favorita per la vittoria nel girone.

DIRETTA/ Moldavia Lettonia (risultato 1-2) streaming video tv: autogol Railean!

Bielorussia costretta a giocare le partite interne in Serbia sul campo di Novi Sad per le note vicende legate alla guerra in Ucraina. Solo uno scialbo 0-0 contro l’Azerbaigian finora per i bielorussi che avevano già ospitato i kazaki in Nations League il 14 ottobre del 2020. L’ultimo precedente terminò col punteggio di 2-0 in favore della Bielorussia con reti messe a segno da Yablonski e Yuzepchuk.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol: via agli anticipi! Live score

DIRETTA BIELORUSSIA KAZAKHSTAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Bielorussia Kazakhstan sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BIELORUSSIA KAZAKHSTAN

Le probabili formazioni della diretta Bielorussia Kazakhstan, match che andrà in scena allo Stadion Karađorđe di Novi Sad. Per la Bielorussia, Georgi Kondratyev schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pavlyuchenko; Yudenkov, Khadarkevich, Politevich; Begunov, Bocherov, Bykov, Shevchenko; Ebong, Solovey, Klimovich. Risponderà il Kazakhstan allenato da Magomed Adiev con un 5-4-1 così schierato dal primo minuto: Shatskiy; Kairov, Akhmetov, Alip, Marochkin, Vorogovskiy; Astanov, Darabaev, Tagybergen, Baytana; Shushenachev.

Diretta/ Azerbaigian Slovacchia (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bielorussia Kazakhstan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Bielorussia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Kazakhstan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA