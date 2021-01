Diretta Bisceglie Bari/ Streaming video tv: bel derby pugliese (Serie C)

DIRETTA BISCEGLIE BARI: I BARESI NON POSSONO FALLIRE!

Bisceglie Bari, diretta dall’arbitro Paride Tremolada della sezione Aia di Monza, si gioca presso lo stadio Gustavo Ventura, che alle ore 17.30 di oggi pomeriggio sarà dunque sede del derby pugliese che sarà valido per la diciannovesima giornata del girone C della Serie C, l’ultimo turno per il girone d’andata. La classifica ci dice in modo chiarissimo che nella diretta di Bisceglie Bari si affronteranno due formazioni con ambizioni e obiettivi radicalmente opposti. I padroni di casa del Bisceglie infatti hanno appena 14 punti e sono impelagati nella lotta per non retrocedere, anche se il nuovo anno è iniziato discretamente, con un pareggio sul campo della Vibonese. Contro i cugini del capoluogo tuttavia non sarà affatto facile, perché il Bari è invece impegnato nell’inseguimento al primo posto: i galletti hanno 35 punti e cercano la prima vittoria dell’anno solare dopo il pareggio di domenica scorsa contro la Turris.

DIRETTA BISCEGLIE BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana: appuntamento dunque in pay per view sul canale Sky Sport 253. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido anche l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE BARI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Bisceglie Bari in base alle scelte dei due allenatori nella scorsa giornata. Per il Bisceglie avevamo avuto un 4-4-2 con Russo in porta; davanti a lui i quattro difensori Priola, De Marino, Vona e Giron; a centrocampo invece i quattro titolari erano stati Sartore, Romizi, Cittadino e Mansour, così come Musso e Vitale che avevano formato la coppia d’attacco. Il Bari riparte invece dal modulo 3-4-3 visto domenica scorsa: Ciofani, Sabbione e Di Cesare nella difesa a tre a protezione del portiere Frattali; nella linea di centrocampo avevamo avuto Semenzato, Lollo, De Risio e D’Orazio titolari, mentre il tridente d’attacco era composto da Marras, Antenucci e D’Ursi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Bisceglie Bari secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,48, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 6,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dei padroni di casa.



