DIRETTA/ Bisceglie Ternana video streaming tv: c’è un solo incrocio al Ventura

Diamo uno sguardo ai precedenti di Bisceglie Ternana che si è giocata una sola volta allo Stadio Gustavo Ventura. Il bilancio, considerando anche i match al Liberati, ha visto i rossoverdi sicuramente fare meglio con 2 vittorie e nessuna sconfitta. In mezzo ai due successi delle fere c’è stato un pareggio. La prima volta la squadra di Terni andò a vincere in trasferta col risultato di 0-1, era il 20 ottobre 2019. La gara in questione fu decisa da un gol di Celli al minuto 25. Gli umbri invece vinsero in casa il 6 dicembre 2020 a fronte di una gara terminata 3-0 grazie a una doppietta di Partipilo inframezzata da una rete di Proietti. Il pareggio in mezzo regalò l’unico punto ottenuto da Bisceglie contro questo avversario e le uniche reti segnate contro lo stesso. La gara nel primo tempo sembrava in controllo totale delle fere in doppio vantaggio con i gol di Russo, su rigore, e Mammarella. Nella ripresa una doppietta di Montero fu decisiva con in mezzo un rosso a Turi arrivato per doppia ammonizione.

BISCEGLIE TERNANA: OSPITI A UN PASSO DALLA B!

Bisceglie Ternana, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ormai vicinissimi al traguardo i rossoverdi che dopo aver dominato il girone C dall’inizio alla fine del campionato attendono ora il momento giusto per festeggiare l’agognato ritorno in Serie B. Dopo la vittoria di Potenza nel recupero di mercoledì scorso la Ternana ha 15 punti di vantaggio da gestire sull’Avellino con 6 partite a testa ancora da disputare.

Il che significa che già vincendo questa domenica e nel caso in cui l’Avellino non fosse in grado di battere la Virtus Francavilla, gli umbri sarebbero matematicamente promossi in cadetteria. Ci sarà però da fare i conti con la fame di punti salvezza di un Bisceglie battuto anche dal Potenza domenica scorsa e al momento staccato di 3 punti dal terzultimo posto. La Cavese a -8 probabilmente non lascerà i pugliesi in fondo alla classifica, ma al momento sembra complicato pensare ai nerazzurri fuori dai play out.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE TERNANA

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Ternana presso lo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Aldo Papagni scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Lucarelli con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bisceglie e Ternana, le quote del bookmaker Snai fissano a 6.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.50 volte la posta scommessa.



