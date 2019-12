Diretta Bisceglie Vibonese/ Streaming video tv: pugliesi in crisi (Serie C)

Bisceglie Vibonese, diretta dal signor Enrico Maggio della sezione AIA di Lodi, è una delle sfide che compongono il palinsesto delladiciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 17.45 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. V’è grande preoccupazione, inutile negarlo, fra i padroni di casa per una stagione che stenta a decollare e, soprattutto, per la scarsa abitudine alla vittoria dimostrata fin qui. In diciotto turni, il Bisceglie ha trionfato soltanto in due occasioni e l’ultimo successo risale addirittura al 22 settembre scorso (0-1 ad Avellino). Sostanzialmente, i pugliesi nelle ultime 13 partite hanno totalizzato 6 punti su 39, frutto di 6 pareggi e 7 sconfitte, trovandosi così relegati ai bassifondi della classifica (13 punti e diciassettesimo posto, a +3 sul fanalino di coda Rende). Piena zona play-off, invece, per gli ospiti, che nel recupero infrasettimanale hanno imposto il pareggio a reti bianche al Catanzaro nel derby regionale. I calabresi, ottavi con la Casertana (25 punti), vantano il secondo miglior attacco del girone, con 36 reti siglate (media di 2 gol a incontro).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Bisceglie Vibonese domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE VIBONESE

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Bisceglie Vibonese, una sfida condita da motivazioni ed esigenze diverse, ma non per questo meno carica di tensione e adrenalina. Il Bisceglie dovrebbe adottare il 3-5-2, schierando Borghetto fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il terzetto difensivo formato da Diallo, Piccinni e Armeno. A centrocampo, la regia sarà affidata a Zibert, coadiuvato dagli interni Karkalis e Abonckelet, mentre sulle corsie esterne agiranno Turi e Mastrippoliti. Pronti a capitalizzare le occasioni da gol che si paleseranno ai loro occhi saranno, infine, i bomber Letizia e Gatto. Risponderà con il 4-3-3 la Vibonese, mandando tra i legni l’estremo difensore Mengoni. Retroguardia a quattro, poi, con Del Col, Altobello, Redolfi e Tito. La squalifica di Prezioso in mediana, figlia dell’espulsione rimediata al 31’ nel match di mercoledì 11 dicembre contro il Catanzaro, dovrebbe, di fatto, garantire la titolarità a Petermann, affiancato nella circostanza dai soliti Pugliese e Tumbarello. Completano lo starting eleven ospite Berardi, Bubas ed Emmausso.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico piuttosto equilibrato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 2,50, mentre il segno 2 a 2,85. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari rappresenta l’opzione più remunerativa: paga 3,05 volte l’importo scommesso.



