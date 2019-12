Diretta Vibonese Catanzaro/ Streaming video tv: chi torna a vincere? (Serie C)

Vibonese Catanzaro, diretta dall’arbitro Marco Ricci, è una delle sfide che saranno recuperate mercoledì 11 dicembre, valida per la sedicesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020. L’incontro si disputerà a partire dalle ore 20.30 presso l’impianto sportivo Luigi Razza di Vibo Valentia, con le squadre che scenderanno in campo agli ordini dell’arbitro toscano Marco Ricci (Firenze). I padroni di casa, noni in graduatoria a quota 24 punti, con 36 reti all’attivo vantano il secondo miglior reparto offensivo del girone. Tra le mura amiche i rossoblù hanno ottenuto 17 punti, con una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi. Nell’ultima giornata, tuttavia, sono incappati in un pareggio a reti bianche con il Teramo. Seconda trasferta consecutiva nell’arco di appena quattro giorni, invece, per il Catanzaro, l’ultima nel girone d’andata per le Aquile” I giallorossi hanno ottenuto sette vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte fin qui e si trovano ottavi in classifica a quota 25 punti, soltanto 6 dei quali agguantati fuori casa (ultimo successo datato 8 settembre, 0-1 a Monopoli). Nell’ultima giornata, pareggio per 1-1 a Pagani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Vibonese Catanzaro, mercoledì 11 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CATANZARO

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Vibonese Catanzaro, sfida infrasettimanale che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali delle due compagini. La squadra di mister Giacomo Modica dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3, con Mengoni tra i pali, protetto dai baluardi difensivi Del Col, Redolfi, Altobello e Tito. Il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Pugliese, Petermann e Tumbarello, tutti e tre pronti a coprire le spalle e ad agevolare gli attacchi del reparto offensivo, formato da Berardi, Emmausso e Bubas. Per quanto concerne gli ospiti, il modulo scelto da Gianluca Grassadonia dovrebbe essere il 3-4-3, variabile all’occorrenza in 3-5-2. In porta troverà collocazione Di Gennaro, sostenuto dal terzetto di difesa Celiento-Martinelli-Pinna. In mezzo, partiranno interni Maita e Tascone, con Statella e Favalli sugli esterni pronti a mettere in mezzo palloni velenosi. Saranno infine Casoli, Kanoute e Nicastro a dare vita al tridente avanzato delle Aquile, nell’auspicio di andare a segno e ravvivare così la stagione giallorossa, fin qui contornata da molti mugugni e poche, pochissime soddisfazioni.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico se non scontato, quantomeno “indirizzato”, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 2,40, mentre il segno 2 a 2,95. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari paga3,05 volte l’importo scommesso ed è l’opzione più remunerativa.



