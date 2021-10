DIRETTA/ Bodo Glimt Roma video streaming tv: un arbitro turco per i giallorossi

DIRETTA BODO GLIMT ROMA: L’ARBITRO

Questa sera la diretta di Bodo Glimt Roma sarà affidata al fischietto turco Ali Palabıyık: con lui in campo per la Conference league anche gli assistenti Olguncan e Saygin Ogel, con Erkan Ozdamar in campo come quarto uomo. Volendo ora dire due parole anche sul primo direttore di gara, dati alla mano scopriamo subito che questo in stagione ha collezionato sette presenze in campo, di cui due per la Conference League.

Il riferimento è alle sfide NK Olimpia-Santa Clara e Cska Sofia-Viktoria Plzen, per il turno di qualificazione. Complessivamente in stagione leggiamo per l’arbitro turco poi 36 cartellini gialli 4 rossi sventolati, come un calcio di rigore. Ampliando la nostra analisi possiamo poi segnalare che Ali Palabıyık non ha mai diretto fin qui il Bodo Glimt e pure non vanta precedenti con la Roma: dei giallorossi il turco ha però incontrato la formazione Under 19 per la Youth League. (agg Michela Colombo)

DIRETTA BODO GLIMT ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Bodo Glimt Roma è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BODO GLIMT ROMA: SERVE UNA VITTORIA

Bodo Glimt Roma, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso l’Aspmyra Stadion di Bodo, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. I giallorossi si presentano all’appuntamento già in fuga in testa al girone, avendo nettamente vinto le precedenti sfide contro il Cska Sofia e lo Zorya, mentre i norvegesi sono partiti battendo gli ucraini per poi pareggiare in Bulgaria e al momento si trovano al secondo posto. Trasferta logisticamente difficile vista la distanza tra Bodo e Roma, ma a livello tecnico i giallorossi partono ovviamente favoriti.

Il Bodo/Glimt si è presentato ai nastri di partenza di questa stagione europea da campione di Norvegia, scivolando in Conference dopo non aver superato i preliminari di Champions ma poi accedendo alla fase a gironi. In patria i norvegesi sognano il bis e al momento sono in testa alla classifica, con 3 lunghezze di distanza sul Molde. La Roma è reduce dalla discussa sconfitta in casa della Juventus, con grandi polemiche per il gol non accordato a Abraham: è stata la terza sconfitta stagionale per gli uomini di Mourinho, ko arrivati tutti in partite in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI BODO GLIMT ROMA

Le probabili formazioni della diretta Bodo/Glimt R0ma, match che andrà in scena all’Aspmyra Stadion di Bodo. Per il Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar, Darboe; C. Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Aspmyra Stadion di Bodo per la diretta di Bodo Glimt Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bodo/Glimt con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.



