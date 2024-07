DIRETTA CRONOMETRO OLIMPIADI PARIGI 2024: FILIPPO GANNA TRA I FAVORITI

Si parte subito fortissimo con la diretta cronometro delle Olimpiadi Parigi 2024: oggi sabato 27 luglio il primo giorno di gare nella rassegna a cinque cerchi propone infatti la prova contro il tempo di ciclismo su strada, una gara sempre affascinante per uno degli sport più amati, in Italia ci interessa in maniera speciale perché il nostro Filippo Ganna è uno dei grandi favoriti, con due ori mondiali in bacheca nella specialità e l’argento dell’anno scorso a Glasgow alle spalle del belga Remco Evenepoel, con il quale il duello potrebbe ripetersi anche nella diretta della cronometro delle Olimpiadi Parigi 2024.

Mancherà invece il campione olimpico in carica Primoz Roglic, reduce dalla caduta al Tour de France; la Slovenia dovrà rinunciare pure a Tadej Pogacar, che ha alzato bandiera bianca dopo le fatiche della meravigliosa doppietta Giro-Tour, ma gli avversari per Filippo Ganna e Remco Evenepoel non mancheranno, a cominciare dall’altro belga Wout Van Aert e dall’emergente britannico Joshua Tarling, classe 2004 che già fu terzo ai Mondiali 2023 a Glasgow, proprio alle spalle del belga e dell’azzurro. Per l’Italia sarà in gara anche Alberto Bettiol e non mancheranno pure numerosi altri nomi di spicco, però i grandi favoriti nella diretta cronometro delle Olimpiadi Parigi 2024 sono i nomi citati in precedenza e noi speriamo che Filippo Ganna possa regalarci una gioia immensa.

DIRETTA CRONOMETRO OLIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Essendo uno dei principali appuntamenti della prima giornata di gare olimpiche, naturalmente sarà garantita in maniera pressoché integrale in chiaro su Rai Due la diretta tv cronometro Olimpiadi Parigi 2024 con Filippo Ganna, con qualche passaggio se necessario su Rai Sport HD, canale numero 58. In alternativa, sarà possibile per gli abbonati seguire la cronometro anche sui canali di Eurosport. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, offerta da sito o applicazione di Rai Play, oppure anche da Discovery Plus per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CRONOMETRO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA CRONOMETRO OLIMPIADI PARIGI 2024: PERCORSO E ORARI

Per presentare al meglio la diretta cronometro Olimpiadi Parigi 2024, descriviamo adesso il percorso e gli orari della odierna prova contro il tempo che vedrà Filippo Ganna tra i principali favoriti per le medaglie e anche per l’oro. È naturalmente fondamentale sapere innanzitutto quali saranno gli orari, ecco allora che la partenza del primo atleta in gara sarà alle ore 16.32, per la precisione dall’Esplanade des Invalides, uno dei luoghi simbolo di Parigi, con un percorso di 32,4 km da affrontare.

Sarà un tracciato quasi completamente pianeggiante, a differenza di quello di Tokyo, che era davvero molto impegnativo dal punto di vista altimetrico: trattandosi di una cronometro, questo non è un male, perché metterà in luce i migliori specialisti contro il tempo, tra i quali Filippo Ganna spicca in maniera particolare. Si toccherà lungo il percorso anche il Vélodrome Jacques Anquetil di Vincennes, che aveva ospitato le gare alle Olimpiadi del 1924 oltre che il traguardo dell’ultima tappa del Tour de France dal 1968 al 1974, poi si attraverserà anche Piazza della Bastiglia per giungere all’arrivo sul Pont Alexandre III, dove saranno emessi i verdetti della diretta della cronometro delle Olimpiadi Parigi 2024.