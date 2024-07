Rossella Fiamingo e l’amore con il fidanzato Gregorio Paltrinieri

Le due punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi 2024 vivono anche una speciale storia d’amore che va avanti ormai da diversi anni, la schermitrice Rossella Fiamingo e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri sono legati da anni e non hanno mai fatto mistero della loro relazione, raccontando dettagli e anche alcune problematiche.

Come quella volta in cui la schermitrice ha svelato a Vanity Fair di non avere mai sufficiente tempo da godersi con il compagno, visto che erano costretti a vivere in due città diverse dalle loro professioni: “Facendo sport diversi è ancora più difficile. Mondiali ed Europei sono in diverse parti del mondo, ci alleniamo anche in orari diversi della giornata, lui mattina e pomeriggio presto, io mattina e pomeriggio tardi. Ci vediamo sempre dopo tutte le fatiche e cerchiamo di stare insieme soli per riposarci, il tempo non è mai abbastanza vivendo in città diverse” ha confessato la siciliana che ha spiegato come facendo entrambi sport a livello importante diventi complicato incastrare il tempo libero e gli allenamenti.

Rossella Fiamingo rivela sul fidanzato: “E’ più perfezionista di me”

Un rapporto speciale unisce la campionessa di scherma al nuotatore, che hanno comunque dei modi diversi di approcciare allo sport, anche se i risultati raggiunti nell’arco delle loro carriere parlano chiaro. Rossella Fiamingo ha rivelato nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair: “Anche se gli sport sono diversi l’approccio è molto simile e lui è ancora più di me un perfezionista: è raro che noi finiamo una giornata di allenamento felici perché non siamo pienamente appagati, siamo persone il cui umore cambiava con l’allenamento, adesso stiamo cercando di cambiare questo atteggiamento, cercare di vivere sereni” ha confidato la schermitrice attesa da grandi prove ai Giochi Olimpici 2024.

Chissà che poi non torni ad aprirsi la finestra riguardo a un possibile matrimonio tra Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrineri, lo scorso anno la siciliana e amica di Diletta Leotta aveva dichiarato di voler dare priorità alle Olimpiadi, eventualmente poi avrebbe parlato di nozze con Super Greg.