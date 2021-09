Diretta/ Bodo/Glimt Zorya (Conference League) streaming video tv. L’occhio della Roma

DIRETTA BODO/GLIMT ZORYA: SFIDA TRA LE “SFAVORITE” DEL GIRONE

Bodo/Glimt Zorya, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Aspmyra Stadion di Bodo sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Conference League. L’occhio della Roma è posato su questa partita, con le altre due squadre del girone dei giallorossi, contemporaneamente impegnati contro il Cska Sofia, in campo. I norvegesi hanno già affrontato un lungo cammino europeo: campioni nazionali, hanno perduto il preliminare di Champions League contro il Legia Varsavia ma hanno poi superato ben tre turni preliminari in Conference, eliminando gli islandesi del Valur, i kossovari del Pristina e i lituani dello Zalgiris, accedendo così alla fase a gironi.

Lo Zorya, formazione ucraina, è arrivata in Conference League dopo aver perduto i play off di Europa League contro gli austriaci del Rapid Vienna. In campionato lo Zorya è imbattuto da quattro partite consecutive ma è ancora a metà classifica, vicino alla zona Europa ma staccato di 8 lunghezze dalla capolista Dinamo Kiev. Il Bodo/Glimt è nel cuore del campionato norvegese ma dopo l’ultimo 1-1 contro l’Odd è stato costretto a lasciare al Molde la testa della classifica, seppur con una sola lunghezza di svantaggio per i campioni in carica.

DIRETTA BODO/GLIMT ZORYA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Bodo/Glimt Zorya sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intera fase a gironi di Europa League. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ZORYA

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt Zorya, match che andrà in scena all’Aspmyra Stadion di Bodo. Per il Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Vetlesen, Berg, Saltnes; Solbakken, Botheim, Pellegrino. Risponderà lo Zorya allenato da Viktor Skrypnyk con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Matsapura; Juninho, Imerekov, Vernydub, Khomchenovsky; Kabaev, Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Gladky, Sayyadmanesh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Aspmyra Stadion di Bodo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bodo/Glimt con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dello Zorya, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



