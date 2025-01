DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente possiamo dare il via alla diretta Bologna Atalanta Primavera, che ci presenta un quadro molto complesso per entrambe le squadre. L’unico periodo realmente positivo per l’Atalanta è arrivato in settembre: doppia vittoria esterna segnando quattro gol alla Sampdoria e altrettanti all’Udinese, peccato che da quel momento la giovane Dea, che aveva già ottenuto solo 2 punti nelle tre giornate precedenti, abbia vinto solo una volta in 12 partite per chiudere malissimo il girone di andata, non ha più trovato la vittoria fuori casa e arriva da quattro gare in cui ha ottenuto uno 0-0 contro la Fiorentina e tre sconfitte, di cui due sul proprio terreno di gioco incassando sempre tre gol.

La striscia negativa del Bologna è iniziata il 23 novembre: in precedenza 7 punti in tre partite e una posizione di classifica con ottima vista sui playoff, poi cadute contro Sassuolo, Fiorentina, Cagliari, Lazio, Verona e Torino, in questa striscia appena 4 gol realizzati a fronte di ben 13 subiti, in precedenza il Bologna aveva incassato 16 gol in 11 giornate, facendo già male, ma realizzandone 21. Spazio a quello che ci dirà il campo, soprattutto se una delle due squadre saprà risalire la corrente: mettiamoci comodi, la diretta Bologna Atalanta Primavera sta realmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Nessun impedimento per chi vuole seguire la diretta Bologna Atalanta Primavera in tv grazie a Sportitalia. Invece l’alternativa è rappresentata dal servizio di diretta Bologna Atalanta Primavera streaming video, che in nessun caso comporta costi aggiuntivi: potrete infatti rivolgervi al sito ufficiale o alla sua relativa applicazione, ma anche al canale SI Solo Calcio che oggi è disponibile soltanto in mobilità.

La diretta Bologna Atalanta Primavera si gioca alle ore 15:00 di sabato 4 gennaio, vale per la 18^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025 e nella prima di ritorno, dopo la sosta, troviamo in campo due squadre che hanno bisogno di punti per allontanare il pericolo della retrocessione, non troppo concreto ma comunque esistente. Il Bologna poi è in rottura prolungata: quella arrivata contro il Torino è stata la sesta sconfitta consecutiva, i giovani felsinei come la Dea pagano forse il cammino parallelo in Youth League e ora cercano risposte immediate per evitare di affondare ancor più e peggiorare uno scenario già poco roseo.

Così come quello dell’Atalanta, che tra l’altro ha due punti in meno: la giovane Dea ha già perso sette gare nel suo campionato, l’ultima in casa contro la Juventus a causa di un avvio del tutto negativo che la squadra non è riuscita a girare, pur lottando. C’è dunque aria di tempesta sulle due squadre ma la diretta Bologna Atalanta Primavera potrebbe rilanciare una delle due: noi aspettiamo che si giochi e nel frattempo diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte di campo da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA

Squalificato Alessandro De Luca, nella diretta Bologna Atalanta Primavera Claudio Rivalta dovrebbe dunque confermare la difesa già vista due settimane fa, dunque con Papazov, Markovic e Nesi a protezione di Happonen; spazio poi a Puukko e Baroncioni che dovrebbero essere i due laterali schierati sulla linea di centrocampo, nel settore nevralgico ecco il terzetto con Mazzetti, Pyyhtia e Saer Diop che però sono insidiati da Nordvall, che rimane come soluzione alternativa. In attacco se la giocano invece Tonin e Tordiglione con Castaldo, Ravaglioli va verso la conferma da titolare.

Modulo speculare per Giovanni Bosi, che nella diretta Bologna Atalanta Primavera lancia Comi, Maffessoli e Ramaj a protezione del portiere Lorenzo Sala; Lorenzo Riccio è il bomber della squadra e parte sulla mezzala, con lui oggi potrebbero esserci Bonanomi, che tornerebbe titolare, e Alberto Manzoni, staffette Arrigoni-Ghezzi e Simonetto-Capac sulle corsie laterali, da vedere quale sarà l’assetto della giovane Dea che davanti dovrebbe comunque affidarsi a Baldo, da decidere invece il suo partner perché il ballottaggio è tra Artesani, che parte favorito, e Damiano.