DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA, GARA APERTA

Momenti complicatissimi per queste formazioni in questo periodo di fine anno. La diretta Torino Bologna Primavera sarà una sfida delicata che andrà in scena lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 16:00 in casa dei granata. Il Toro non ha segnato in nessuna delle ultime due partite contro Cremonese e Lecce, dove ha subito un gol a testa e dunque perso di misura. Con l’Inter invece un pirotecnico 4-3 ha condannato i bianconeri che non vincono dal 24 novembre con la Lazio.

Il Bologna invece è in una situazione ancora peggiore con cinque sconfitte consecutive contro Sassuolo, Fiorentina, Cagliari, Bologna e Verona. Precedentemente era arrivato il pareggio con l’altra torinese vale a dire la Juventus.

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete appassionati ai campionati giovanili e volete per curiosità o per il tifo assistere alla diretta Torino Bologna Primavera, dovrete sintonizzarvi su Sportitalia e per la diretta streaming video basterà accedere all’app o a sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA PRIMAVERA

I granata si disporranno con l’assetto tattico 3-5-2 con Plaia, difeso dal terzetto Olsson, Mendes e Balcot. A centrocampo Zaia, Sabone, Momba, Mullen e Krzyzanowski con Perciun-Gabellini davanti.

Il Bologna replicherà con lo stesso identico modulo con Happonen tra i pali, protetto da Jaber, De Luca e Papazov. Agiranno da esterni Markovic e Puukko con Byar, Diop e Tirelli in mediana. La coppia offensivo sarà invece Ravaglioli e Castaldo.

LE QUOTE PER TORINO BOLOGNA PRIMAVERA

Concludiamo l’analisi di questa partita attraverso i pronostici e le quote per decidere se e come scommettere sulla diretta Torino Bologna Primavera. I granata sono dati a 1.77, più basso rispetto al 2 fisso dei felsinei a 3.75. Il pareggio è quotato 3.85. Chiudiamo con Over e Under 2.5 a 1.55 e 2.30.

