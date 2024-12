DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA, TRASFERTA TOSTA PER I BIANCONERI

Dieci punti di differenza arrivati a questo punto della stagione. La diretta Atalanta Juventus Primavera si giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 15:00 e vedrà i bergamaschi ben al di sotto dei bianconeri in classifica. I giovani orobici stanno vivendo un mese di dicembre complicato dato che la vittoria non è ancora arrivata. Le prime due sfide sono state perse prima con il Lecce e poi con l’Inter mentre l’ultimissima gara a livello temporale è stato lo 0-0 di Firenze.

DIRETTA/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato finale 0-0): protagonisti i portieri! (19 dicembre 2024)

Meglio la Juventus Primavera che dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona è riuscita a riscattare nell’ultimo periodo. Nel giro di quattro giorni, i bianconeri hanno battuto il Milan in trasferta per 2-1 e il Cagliari tra le mura amiche per 1-0.

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Buone notizie per coloro che vorranno vedere la diretta Atalanta Juventus Primavera dato che la trasmissione sarà in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming invece potrete scegliere tra l’applicazione o il sito web.

Diretta/ Atalanta Cesena (risultato finale 6-1): nerazzurri tennistici! Coppa Italia 18 dicembre 2024

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

Adesso guardiamo insieme le probabili formazioni Atalanta Juventus Primavera. I nerazzurri si disporranno secondo il modulo 4-4-2 con Zanchi in porta. Difesa a quattro con Gobbo, Tavanti, Ramaj e Simonetto. A centrocampo Steffanoni, Armstrong, Riccio e Bosignori. Attacco a due Bonanomi e Baldo.

La Juventus risponde con il 4-4-1-1 con Radu tra i pali, protetto da Ventre, Martinez, Bassino e Savio. In mediana Boufandar e Mazur con Biliboc e Pagnucco esterni di centrocampo. Florea supporterà Di Base attaccante centrale.

LE QUOTE PER ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

A partire favorita è la squadra di casa, almeno questo ci suggeriscono le quote per la diretta Atalanta Juventus Primavera. La Dea è infatti quotata a 2.30 contro i 2.60 dei bianconeri e l’X che troviamo a 3.65.

Formazioni Atalanta Cesena/ Quote: non troppo turnover (Coppa Italia, 18 dicembre 2024)