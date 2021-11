Diretta/ Bologna Atalanta (Primavera) streaming video tv: orobici in ripresa

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Bologna Atalanta, in diretta sabato 27 novembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. Orobici in ripresa dopo un momento di crisi molto duro, con cinque sconfitte consecutive subite tra campionato e UEFA Youth League. L’Atalanta è tornata venerdì scorso alla vittoria in casa contro il Cagliari è anche in Youth League è passata sul campo dello Young Boys, anche se ormai il treno della qualificazione in Europa è passato.

In classifica l’Atalanta resta comunque appena sopra la zona play out, 11 punti contro i 7 del Bologna penultimo, con i felsinei che hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato, compresa l’ultima in casa della capolista Roma. Impegno difficile in calendario, ma i rossoblu devono necessariamente provare a cambiare passo con la difesa che resta la seconda peggiore del campionato Primavera.

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini, Cavini, Mihai, Amey, Casadei, Raimondo, Corazza, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sassi, Ceresoli, Zuccon, Cittadini, Renault, Oliveri, Panada, De Nipoti, Pagani, Berto, Giovane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Biavati, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.57.



