Diretta/ Bologna Borussia Dortmund (amichevole) streaming video tv: test di lusso!

DIRETTA BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND: GRANDE SFIDA!

Bologna Borussia Dortmund, in diretta venerdì 30 luglio 2021 alle ore 17.00 presso la Cashpoint Arena di Altach, in Austria, sarà un’amichevole di lusso nel precampionato della formazione felsinea. Test davvero di lusso per i rossoblu contro una formazione impegnata nella prossima Champions League e che presenta dei top player in squadra come Julian Brandt, Marco Reus e soprattutto Haaland, bomber corteggiato dalle più grandi squadre europee. Per il Bologna test in attesa di rinforzi di mercato, le trattative per i felsinei sono state abbastanza ristagnanti anche se tutto il mercato sembra soffrire la crisi. In porta ci sarà Bardi, in attacco conferma per Orsolini assieme a Santander e Sansone. Sicuramente questo sarà il primo test di livello per il Bologna nel cammino che porterà all’esordio stagionale, prima in Coppa Italia e poi in campionato dopo Ferragosto. Il Borussia Dortmund punta a contendere al Bayern un titolo tedesco ormai da un decennio nelle mani dei bavaresi, proprio resistendo a quelle sirene di mercato che suonano costantemente per Haaland.

DIRETTA BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Borussia Dortmund sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND

Le probabili formazioni di Bologna Borussia Dortmund, match che andrà in scena alla Cashpoint Arena di Altach. Per il Bologna, Sinisa Mihahlovic schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo di partenza. Questa la formazione di partenza: Bardi; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Soriano, Schouten, Baldursson; Orsolini, Santander, Sansone. Risponderà il Borussia Dortmund allenato da Marco Rose con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Brandt; Knauff, Reus, Gürpüz; Haaland.

