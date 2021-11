Diretta/ Bologna Cagliari (Primavera) streaming video tv: segnali di ripresa

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI: GRANDE EQUILIBRIO IN CAMPO

Bologna Cagliari, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. Segnali di ripresa lanciati da entrambe le squadre nel corso delle ultime partite. Il Bologna dopo due sconfitte consecutive contro Spal e Juventus ha trovato riscatto vincendo in casa del Genoa secondo in classifica, un acuto importante valso per i felsinei la seconda vittoria in questo campionato.

MAZZARRI ESONERATO?/ Zenga nuovo allenatore del Cagliari: si tratta! (esclusiva)

A quota 7 punti il Bologna, è 2 lunghezze avanti il Cagliari che dopo due sconfitte consecutive in campionato sono tornati a muovere la classifica con un pareggio in casa contro l’Inter. Un match sicuramente sulla carta complicato ma che ha dimostrato come i rossoblu hanno ancora solidità e grinta da vendere, ci sono meccanismi da affinare per mantenersi lontani dalla zona calda della classifica, appena sopra dove galleggia il Bologna.

DIRETTA/ Bologna Cagliari (risultato finale 2-0): rosso a Caceres e bis di Arnautovic

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Cagliari Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet cliccando sul canale SI Live 24, oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini, Cavini, Mihai, Amey, Casadei, Raimondo, Corazza, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello, Zallu, Palomba, Conti, Iovu, Del Pupo, Kourfalidis, Pulina, Astrand, Tramoni, Yanken.

Diretta/ Genoa Bologna Primavera (risultato 1-2) streaming video tv: decide Pietrelli

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Biavati, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA