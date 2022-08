Diretta/ Bologna Cosenza streaming video tv. Mihajlovic in panchina? (Coppa Italia)

DIRETTA BOLOGNA COSENZA: PARTITA SENZA STORIA

Bologna Cosenza, in diretta lunedì 8 agosto 2022 alle ore 21.15 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Potrebbe esserci in panchina anche Sinisa Mihajlovic per guidare i felsinei nel primo impegno ufficiale stagionale, col tecnico alle prese anche in questa estate con le cure per la forma di leucemia che l’ha colpito, col Bologna che ha chiuso la tournée in Olanda con un poker incassato sul campo del Twente.

Il Cosenza riparte dopo la rocambolesca salvezza della scorsa stagione. Silani capaci di evitare per l’ennesima volta la Serie C in extremis, ottenendo i play out all’ultima giornata e poi vincendoli nel doppio confronto con il Vicenza. E’ arrivato Dionigi in panchina, importante in estate la vittoria nell’amichevole a Benevento. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Bologna in una partita ufficiale per la prima volta dal 14 gennaio 1996: match valevole per il campionato di Serie B, vinse 3-2 il Bologna.

DIRETTA BOLOGNA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Bologna Cosenza sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic. Risponderà il Cosenza allenato da Davide Dionigi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, Prestianni, D’Urso; Larrivey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











