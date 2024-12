PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BOLOGNA: VERSO LA PARTITA AL DA LUZ

Le probabili formazioni Benfica Bologna sono una tappa irrinunciabile verso la partita di questa sera, nuovo appuntamento di lusso per il Bologna nel suo cammino in Champions League. In realtà sotto i riflettori ci saranno soprattutto i padroni di casa del Benfica, che con la vittoria in rimonta sul campo del Monaco si sono consolidati in zona playoff e ora vorranno approfittare di un turno sulla carta a loro favorevole per avvicinarsi magari anche alle prime otto che andranno subito agli ottavi.

Il Bologna invece punta soprattutto a fare bella figura, perché la sconfitta casalinga contro il Lille, pur avendo portato finalmente un gol, potrebbe avere chiuso le speranze di avanzare. I rossoblù però sono in crescita, come stanno certamente dimostrando in campionato da qualche settimana, per cui vorrebbero togliersi finalmente soddisfazioni anche in Champions League. Tutto questo premesso, possiamo adesso analizzare le probabili formazioni Benfica Bologna…

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO IN TEORIA

Considerando classifica e fattore campo, non sorprende che il pronostico allegato alle probabili formazioni Benfica Bologna sia praticamente a senso unico per le quote dell’agenzia Snai. Ecco infatti che il segno 1 vale appena 1,55 mentre la quotazione del segno 2 è pari a 5,50, con il pareggio a un livello intermedio, perché il segno X è indicato a 4,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BOLOGNA

QUALI TITOLARI PER BRUNO LAGE?

Le probabili formazioni Benfica Bologna vedono un modulo 4-2-3-1 come riferimento per l’allenatore di casa Bruno Lage, che dovrebbe scegliere come difensori centrali Araujo e Otamendi davanti alla porta di Trubin, con Bah e Carreras terzini per completare il reparto. Un ruolo importante sarà quello dei due mediani Aursnes e Florentino, mentre sulla trequarti offensiva dovremmo vedere Akturkoglu a destra, Kocku in posizione centrale e il veterano argentino Di Maria naturalmente come ala sinistra, tutti alle spalle di Pavlidis, che dovrebbe infatti essere il centravanti titolare.

CURIOSIAMO NELLE MOSSE DI ITALIANO

Passando ai rossoblù, ecco che nelle probabili formazioni Benfica Bologna c’è soprattutto un dubbio che ancora “tormenta” il mister Vincenzo Italiano, cioè quello circa il nome del titolare come ala destra in assenza di Orsolini, con Iling-Junior o Dominguez in ballo – l’argentino in realtà giocherebbe a sinistra, con Ndoye che cambierebbe di lato. Ferguson dovrebbe invece giocare in mediana al fianco di Freuler, dato che alle spalle del centravanti Castro ci aspettiamo Odgaard. Il modulo è il 4-2-3-1, in difesa davanti a Skorupski dovrebbero trovare posto dal primo minuto Posch, Lucumì, Beukema e Lykogiannis.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BOLOGNA: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Akturkoglu, Kokcu, Di Maria; Pavlidis. All. Lage.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Iling-Junior, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.