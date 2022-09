Diretta/ Bologna Fiorentina streaming video tv: derby dell’Appennino (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA: ALTA TENSIONE!

Bologna Fiorentina, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la 6^ giornata di Serie A. Derby dell’Appennino, una delle classiche della Serie A col Bologna scosso dall’esonero di Sinisa Mihajlovic, scelta presa dopo 3 punti nei primi 5 match di questa nuova stagione per i felsinei che hanno provato a voltare pagina con la scelta di Thiago Motta, l’anno scorso sulla panchina dello Spezia.

La Fiorentina dopo il buon pareggio casalingo contro la Juventus ha confermato le sue difficoltà offensive del momento all’esordio in Conference League contro i lettoni del Riga, formazione modesta ma che ha bloccato sull’1-1 i viola al Franchi anche a causa dei tanti errori sotto porta della squadra di Vincenzo Italiano. Il 13 marzo scorso Fiorentina vincente di misura nell’ultimo precedente casalingo contro il Bologna grazie a un gol di Torreira, i rossoblu non passano in casa dei viola dall’1-2 del 17 gennaio 2010.

COME VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Bologna Fiorentina non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Bologna Fiorentina sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Bonifazi, Medel, Lucumi; De Silvestri, Moro, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











