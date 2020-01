Diretta Bologna Fiorentina/ Streaming video tv: il derby dell’Appennino (Serie A)

Bologna Fiorentina, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara oggi, lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Storico derby dell’Appennino, Bologna Fiorentina sarà una sfida tra due formazioni sicuramente vogliose di risalire in classifica. Prima della sosta però il Bologna è stato in grado di lanciare due squilli importantissimi, battendo l’Atalanta in casa e il Lecce in trasferta e portandosi in una zona di classifica decisamente più tranquilla, allontanando di ben 8 punti quel terzultimo posto che si era fatto un po’ troppo vicino dopo la sconfitta interna contro il Milan. Ora i felsinei sono a +5 dalla stessa Fiorentina, che dopo l’ultimo tracollo interno contro la Roma ha deciso di esonerare il tecnico Vincenzo Montella e passare sotto la guida del pragmatico Iachini, che vanta anche un passato importante da calciatore tra le fila dei viola. La Fiorentina ha ottenuto solo un punto nelle ultime 5 partite di campionato e non vince in Serie A dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo dello scorso 30 ottobre. Digiuno troppo lungo e che ha portato i toscani ad avere solo 3 punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione, risvegliando i fantasmi della scorsa stagione in cui la salvezza venne conquistata solo nella sfida-spareggio all’ultima giornata contro il Genoa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE BOLOGNA FIORENTINA

La diretta tv di Bologna Fiorentina non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma solo sul canale numero 209 del satellite di Sky, DAZN 1. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per tre partite ad ogni giornata della stagione 2019/20 per il massimo campionato.

BOLOGNA FIORENTINA, COME ARRIVANO ALLA SFIDA?

Bologna Fiorentina è una sorta di derby dell’Appennino e ha tanti precedenti; è curioso notare il fatto che i felsinei siano in netta difficoltà contro questo avversario, almeno in epoca recente. L’ultima vittoria che il Bologna ha centrato contro la Fiorentina risale al febbraio 2013: si torna indietro di 7 anni per trovare il successo di una squadra allenata dal doppio ex Stefano Pioli, che con Marco Motta e Lazaros Christodoulopoulos aveva ribaltato la rete iniziale di Adem Ljajic. L’ultima vittoria esterna dei viola è invece molto più recente, sempre a febbraio ma di due anni fa: un altro 2-1 firmato dall’autogol di Antonio Mirante e il sigillo di Federico Chiesa, in mezzo il temporaneo pareggio di Erick Pulgar, che oggi gioca da ex ed era andato a segno direttamente da calcio d’angolo. Nelle ultime 10 partite il dato è comunque chiaro: la Fiorentina si è imposta in sette occasioni e ha pareggiato altre tre volte, dunque la speranza di Beppe Iachini è che questa statistica possa aiutare ad uscire dalla crisi. (agg. di Claudio Franceschini)

E’ MIHAJLOVIC CONTRO IACHINI

Alla vigilia della diretta tra Bologna e Fiorentina non possiamo non dare spazio anche ai due allenatori che oggi presenzieranno nella 19^ giornata di Serie A. Siamo in tal senso davvero impazienti di vedere al Dall’Ara seduto sulla panchina della viola Giuseppe Iachini, al suo debutto come allenatore gigliato, dopo l’esonero di Montella occorso ancor prima di natale. L’allenatore di Ascoli Piceno poi non è volto nuovo per i tifosi della Fiorentina, che ne hanno apprezzato le doti non già come tecnico ma come giocatore: Iachini infatti ha vestito i colori della Viola dal 1989 al 1994 prima di passare al Palermo. E’ dunque una scelta di cuore quella fatta dalla dirigenza. Di contro e padrone di casa al dall’Ara è ovviamente Sinisa Mihajlovic, che pure sappiamo bene, è ex del match, avendo diretto la squadra gigliata dal giugno del 2010 fino al novembre del 2011. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA

Questo è il momento per analizzare anche le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Bologna Fiorentina alle ore 12.30 presso lo stadio Renato Dall’Ara nella diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Risponderà la Fiorentina guidata in panchina da Giuseppe Iachini con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Bologna e Fiorentina di Serie A, ecco che l’agenzia Snai propone a 2.50 la quota relativa al successo interno, a 3.40 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 2.70 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 1.80 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 2.00.



