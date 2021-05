Diretta/ Bologna Genoa (Serie A) streaming video tv: blindare la salvezza

DIRETTA BOLOGNA GENOA: UN PAREGGIO NON FAREBBE MALE A NESSUNO…

Bologna Genoa, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. I Grifoni scendono in campo in Emilia con il chiaro compito di blindare la salvezza. Dopo l’ultimo ko interno contro il Sassuolo i rossoblu hanno comunque mantenuto 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto, una dote che a 3 giornate dalla fine la squadra di Ballardini deve dimostrare di saper gestire invertendo il trend che gli ha visti sconfitti nelle ultime 2 sfide disputate. Nessun problema invece per il Bologna che ha già raggiunto quota 40 punti e ha vissuto una stagione più che tranquilla, tra qualche soddisfazione e qualche scivolone improvviso, ma senza essere mai davvero coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Il tecnico Sinisa Mihajlovic ha chiesto però ai felsinei la massima concentrazione per chiudere in bellezza l’annata, il Bologna non sarà in vena di regali ma è chiaro che per chiudere la lotta salvezza a proprio favore il Genoa cercherà di tornare dal Dall’Ara con almeno un punto conquistato.

DIRETTA BOLOGNA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Genoa sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Genoa allo stadio Renato Dall’Ara. I padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Skorupski; Tomiyasu, Danilo L., Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Ballardini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Bologna e Genoa, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.45 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.95 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

