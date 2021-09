Diretta/ Bologna Inter (Primavera) streaming video tv: per il ritorno alla vittoria

DIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA: NERAZZURRI FAVORITI!

Bologna Inter, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sia i nerazzurri sia i felsinei cercano il ritorno alla vittoria in campionato. Il torneo del Bologna è partito con un punto in due partite, prima la sconfitta interna contro il Napoli e poi il pari sul campo del Lecce, che ha fatto intravedere dei progressi che ora la squadra allenata da Luca Vigiani dovrà confermare contro una delle formazioni più quotate del campionato.

L’Inter però è reduce da due pareggi: dopo il pirotecnico pari in campionato contro la Fiorentina, un 3-3 che aveva però evidenziato diverse lacune difensive per i nerazzurri, è arrivato un pari anche nell’esordio in UEFA Youth League, 1-1 contro il Real Madrid con gol nerazzurro di Nunziatini al 93′, che ha evitato così la sconfitta all’esordio nella competizione. Il tecnico Chivu cerca una risposta forte per dimostrare che l’Inter può veleggiare verso le posizioni di vertice del campionato Primavera.

DIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Inter Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Bologna Inter Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Corazza, Casadei, Stivanello, Cavina; Motolese, Wieser, Pagliuca; Pietrelli, Raimondo, Onesti. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Botis; Silvestro, Moretti, Fontanarosa, Pelamatti; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Goffi, Abiuso, Owusu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Biavati, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.95, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.



