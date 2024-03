Diretta/ Bologna Inter (risultato 0-0) streaming video tv: titolari Bisseck e Sanchez! (Serie A 9 marzo 2024)

DIRETTA BOLOGNA INTER (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Possiamo finalmente raccontare la diretta di Bologna Inter, che è la partita tra le due squadre più in forma del campionato: non succedeva da parecchi anni che il Bologna vincesse sei partite consecutive, lo ha fatto adesso mettendo in fila Sassuolo, Lecce, Fiorentina, Lazio, Verona e Atalanta prendendosi due successi esterni a Roma e Bergamo e dunque contro rivali dirette per l’Europa. L’ultima sconfitta è del 14 gennaio, da quel momento sette vittorie e un pareggio (a San Siro contro il Milan) per una squadra che sta entusiasmando, e che a questo punto è più che giusto considerare concretamente favorita per andare in Champions League. L’Inter però è una corazzata che ha ucciso il campionato da tempo: i 15 punti di vantaggio sulla Juventus raccontano tutto, così come le nove vittorie in serie e 18 in 21 gare da quando è arrivato l’unico stop, a San Siro contro il Sassuolo.

Attenzione perché questa squadra sta viaggiando sui ritmi della Juventus da 102 punti, e ora potrebbe essere un obiettivo strappare questo record alla grande rivale; noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose al Dall’Ara, ecco le formazioni ufficiali della diretta di Bologna Inter che comincia! BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 15 Kristiansen; 8 Freuler, 20 Aebischer, 19 Ferguson; 21 Odgaard, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers. A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 6 Moro, 7 Orsolini, 11 Ndoye, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 18 Castro, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 80 Fabbian, 82 Urbanski. Allenatore: Thiago Motta. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 32 Dimarco. Allenatore: Simone Inzaghi. (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA INTER, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bologna Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Bologna Inter sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

I TESTA A TESTA

Con la diretta di Bologna Inter sempre più vicina dobbiamo ovviamente parlare anche dei testa a testa tra queste due squadre. Il Bologna curiosamente ha vinto quattro delle ultime dieci partite contro i nerazzurri, di cui due a San Siro; l’Inter ha ottenuto per contro cinque successi (c’è dunque anche un pareggio) ma ci sono anche dei risultati ricorrenti in maniera molto curiosa. Un esempio? Le ultime tre sfide di Coppa Italia – una in questa stagione – sono terminate ai tempi supplementari e le prime due si sono risolte con un 3-2 a favore dell’Inter, poi i nerazzurri per due volte (a distanza di poco più di un anno) hanno battuto il Bologna per 6-1 a San Siro.

Ad ogni modo la Beneamata non espugna il Dall’Ara dall’aprile 2021, gol decisivo di Romelu Lukaku nell’anno che aveva consegnato lo scudetto alla squadra di Antonio Conte; aveva portato in dote lo stesso risultato l’ultima vittoria casalinga della squadra felsinea, che risale allo scorso campionato e precisamente alla fine di febbraio. In questo caso la rete decisiva era arrivata al 76’ minuto, con un contropiede innescato da Jerdy Schouten e rifinito poi da Riccardo Orsolini che era risultato essere il matchwinner della partita. (agg. di Claudio Franceschini)

UNA SUPER SFIDA

Bologna Inter, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna sta vivendo un momento di grande entusiasmo, confermato dal positivo rendimento che si riflette nella classifica. Guidati da Thiago Motta, ambito da diversi club italiani e non solo, i rossoblu sono in lotta per un posto in Champions League e attualmente occupano il quarto posto con 51 punti, con un vantaggio di quattro punti sul quinto classificato, alimentando così il sogno di un inedito accesso alla massima competizione europea. Nell’ultimo match, hanno ottenuto una vittoria fondamentale per 2-1 in trasferta contro l’Atalanta.

L’Inter è partita con l’obiettivo di conquistare il ventesimo scudetto, un traguardo che varrebbe la leggendaria seconda stella. I nerazzurri hanno acquisito Buchanan durante il mercato invernale per sostituire l’infortunato Cuadrado. La squadra di Inzaghi sta dominando il campionato, attualmente in testa alla classifica con 72 punti, con un margine di quindici punti sul secondo posto. Nell’ultima giornata, hanno ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

Le probabili formazioni della diretta Bologna Inter, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kaio Jorge, Seck. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

BOLOGNA INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Inter ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











