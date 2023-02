Diretta Bologna Inter/ Streaming video tv: rossoblù in un momento magico (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA INTER: NERAZZURRI PER SOGNARE ANCORA

La diretta Bologna Inter, in programma domenica 26 febbraio alle ore 12:30, racconta di un match apertissimo, a dispetto della classifica. I rossoblù di mister Thiago Motta, infatti, anche se distanti quindici punti in classifica dagli avversari di giornata, vivono un momento molto positivo con tre vittorie nelle ultime quattro partite. Stesso discorso può essere fatto per la squadra di Simone Inzaghi che, però, avrà nelle gambe i minuti disputati in Champions League contro il Porto mercoledì.

BOLOGNA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bologna Inter, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

BOLOGNA INTER: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Inter vedono tanti indisponibili in casa rossoblù. Mister Thiago Motta, infatti, dovrà fare a meno degli infortunati Bonifazi, Soumaoro, Sansone, Zirkzee e, soprattutto, Arnautovic. Emergenza, quindi, nel reparto offensivo dove dovrebbe essere Barrow a fungere da riferimento. Per il resto ballottaggio a centrocampo tra Schouten e Medel. Per gli ospiti, invece, unica defezione di Correa, il cui rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana. Qui il ballottaggio è lo stesso delle ultime uscite: chi tra Dzeko e Lukaku vicino a Lautaro Martinez?

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Bologna Inter vedono una sfida a favore dei nerazzurri. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di Simone Inzaghi vale 1.75 contro i 5.00 attribuiti agli emiliani e la quota 3.70 riferita al segno X. Gara incerta in termini di gol visto che l’Over 2.5 a 1.95 lascia aperta qualsiasi soluzione. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.75.











