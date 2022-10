Diretta Bologna Juventus Primavera/ Streaming video tv: Hasa sfida Bagnolini!

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Non solo Serie A con le grandi squadre ed i grandi campioni; il campionato Primavera 1 presenta, domenica 16 ottobre, alle ore 1030, la diretta tra Bologna e Juventus valevole per la ottava giornata. Sfida importante con i bianconeri che saranno ospiti in un campo difficile come quello di Bologna. Partendo dai padroni di casa: inizio di campionato ottimo con 10 punti totalizzati ma poi blackout. Nelle ultime 3 sfide il Bologna ha perso nella gara contro i pari età di Napoli, Milan e Frosinone. L’aspetto curioso di queste sconfitte è che tutte sono arrivate con il risultato di 3-0. Sconfitte pesanti e 9 gol subiti nelle ultime tre uscite che non fanno felice, di certo, il tecnico che oggi ospiterà la rosa bianconera, in testa alla classifica.

Juventus Primavera che, come già detto, si trova al primo posto della classifica con 17 punti risultando, inoltre, il miglior attacco del campionato. Nelle ultime tre partite la squadra bianconera ha totalizzato 7 punti dei 9 disponibili con le vittorie contro Sampdoria e Torino. Il pari, invece, è arrivato nella sfida contro gli scaligeri del Verona. Oltre i 3 match di campionato precedentemente illustrati, Juventus che viene da due vittorie consecutive contro i pari età del Maccabi Haifa con i risultati di 3-1 e 1-3 all’interno della manifestazione sportiva della Uefa Youth League-Fase a gironi.

BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Bologna Juventus Primavera sarà trasmessa su SoloCalcio: il canale nato lo scorso anno nell’emittente televisiva Sportitalia, e lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Bologna Juventus primavera della 8^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app. Il tutto alle ore 10:30 di domenica mattina 16 ottobre.

BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Manca veramente poco alla messa in diretta della sfida tra Bologna Juventus Primavera. Come di consueto, nella preparazione della partita, vi mostriamo le nostre probabili formazioni relativamente all’incontro valevole per la ottava giornata del Campionato di Primavera 1. Padroni di casa felsinei che schierano tra i pali Bagnolini. Difesa a 4 con Corazza sull’out di destra, Mercier e Stivanello al centro con Motolese pronto a chiudere la fascia mancina. Nel 4-4-2 bolognese c’è spazio per Mazia a sinistra come esterno, accanto a lui Bynoe e Urbanski e Wallius sulla fascia opposta. Tandem offensivo con Pyythia e Paananen.

Capolista bianconera che potrebbe schierarsi nella seguente maniera: Scaglia tra i pali con Dellavalle e Huijsen (in gol contro il Maccabi Haifa) al centro e Turco e Rouhi sulle fasce laterali. Centrocampo a 4 che propone Ripani e Nonge Boende come interni e Mbangula e Anghele al posto di Strijdonck, uscito in anticipo nella sfida contro gli isrealiani, come larghi a supporto del gioco offensivo che vedrò Nicolò Turco e Luis Hasa in vantaggio per partire dal primo minuto della sfida di campionato.











