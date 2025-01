Diretta Bologna Juventus Primavera, presentazione delle squadre

La diretta Bologna Juventus Primavera è valida per la giornata 20 del Campionato e mette a confronto due squadre in due momenti molto diversi della stagione, la squadra di casa non vince da 7 giornate e nell’ultima uscita è stata sconfitta per 4-0 dal Monza, con 18 punti si trova alla posizione 18 in classifica e ad oggi si giocherebbe lo spareggio per rimanere nella massima serie contro l’Atalanta. Gli ospiti invece occupano la quinta posizione e ad oggi si giocherebbero i playoff per andare a giocarsi il titolo, arrivano da un pareggio per 1-1 con la Lazio ma nelle giornate precedenti hanno battuto la Lazio nella Primavera Cup ai rigori, e l’Inter in campionato.

Info streaming video della diretta Bologna Juventus Primavera, dove seguire la gara

Seguire la diretta Bologna Juventus Primavera è facilissimo e accessibile a tutti, basta infatti sintonizzarsi alle 15.00, orario di inizio della gara sul canale 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, che detiene i diritti del campionato e trasmette gratuitamente tutte le partite delle giornate.

Bologna Juventus Primavera, la probabili formazioni

Per la sfida di venerdì mister Claudio Rivalta dovrebbe scendere in campo confermando il 4-3-3 dell’ultima uscita stagionale, con Pessina in porta, Baroncini, Markovic, De Luca e Nesi in difesa, Nordvall, Alvarado e Velilles a centrocampo, Ravaglioli, Tordiglione e in attacco insieme a Tonin, titolare al posto dello squalificato Longoni. La risposta di mister Francesco Magnanelli sarà quella di schierare il suo 4-2-3-1 con Di Biase riferimento offensivo, supportato da Ventre, Vacca e Finocchiaro, in mediana Boufandar e Keutgen, Nisci, Verde, Rizzo e Savio in difesa davanti a Zelezny.

Bologna Juventus Primavera, il pronostico della partita

La diretta Bologna Juventus del Campionato Primavera sembra essere già scritta e probabilmente alla fine della gara il risultato sarà quello aspettato con gli ospiti che avranno la meglio sui padroni di casa. Nonostante questa quasi certezza speriamo che la gara sia divertente con anche il Bologna, sulla carta sfavorito, che cercherà di attaccare e di vincere la partita piuttosto che accontentarsi di un pareggio e di un punto che può far bene alla classifica ma non ai giovani giocatori in campo. Con una vittoria la Juventus arriverebbe al ridosso della seconda posizione scavalcando in un colpo solo Milan e Fiorentina, se invece il Bologna dovesse riuscire nell’impresa potrebbe uscire dalla zona spareggio superando l’Atalanta e avendo gli stessi punti del Monza, che per la vittoria nello scontro diretto sarebbe davanti.