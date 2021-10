Diretta/ Bologna Lazio streaming video e tv. Mihajlovic rischia? (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO: CLIMA TESO!

Bologna Lazio, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Fase molto delicata per il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic: il Bologna dopo una buona partenza ha raccolto solo un punto nelle ultime tre partite, subendo 6 gol dall’Inter e 4 dall’Empoli in trasferta. Una situazione delicata che potrebbe portare, in caso di nuovo passo falso, la società a scegliere un cambio della guardia in panchina, approfittando della sosta.

La Lazio arriva comunque in condizioni non brillanti all’appuntamento: la settimana per gli uomini di Sarri è stata perfetta, col trionfo nel derby sulla Roma e la prima vittoria in Europa in una partita spettacolare contro la Lokomotiv Mosca. Per Bologna però Sarri ha perso Immobile, infortunato, e dovrà anche valutare le condizioni dell’affaticato Milinkovic-Savic. Il 27 febbraio scorso nell’ultimo precedente al Dall’Ara proprio Immobile sbagliò un rigore nella sfida vinta 2-0 dal Bologna con i gol di Mbaye e Sansone. La Lazio non espugna il capoluogo emiliano dal giorno di Santo Stefano del 2018, 0-2 con reti di Luiz Felipe e Senad Lulic.

DIRETTA BOLOGNA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il lunch match della domenica di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Bologna Lazio, match che andrà in scena al Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Muriqi, Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Dall’Ara di Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



