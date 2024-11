DIRETTA BOLOGNA LILLE PRIMAVERA, RISCATTO FELSINEO?

Una Youth League molto complicata per il club italiano: La diretta Bologna Lille Primavera, in programma mercoledì 27 novembre alle ore 15:00, è una delle ultime due gare dei felsinei nella massima competizione europea giovanile. A livello di risultati è stato tutt’altro che un successo, ma alla fine la differenza in campo continentale era importante. Tre sconfitte nelle prime tre con Shakhtar, Liverpool e Aston Villa, salvo poi rialzare la china con il pareggio col Monaco. Il Lille invece è tranquillamente in corsa per avanzare il turno. Questo grazie al fatto di non aver mai perso, anche se sono stati parecchi i pareggi ovvero tre: Sporting Lisbona, Atletico Madrid e Juventus. I tre punti sono arrivati invece contro il Real Madrid.

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA BOLOGNA LILLE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV

Siete in attesa di scoprire dove vedere la diretta Bologna Lille Primavera? Innanzitutto c’è da dire che il match verrà trasmesso solo in diretta streaming su Uefa.tv dunque, per vederlo in televisione, dovrete necessariamente utilizzare una Chromecast o simili.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LILLE PRIMAVERA

Queste sono invece le probabili formazioni Bologna Lille Primavera. I felsinei si schiereranno secondo il modulo 4-3-1-2 con Pessina in porta. Difesa a quattro composta da Puukko, Jaber, Markovic e Baroncioni. Labedzki e Gatto saranno le mezzali con Lai regista e Ravaglioli trequartista. In avanti Ebone e Tordiglione.

La risposta del Lille è invece orientata sul 3-5-2. Tra i pali Merzouk, protetto da Bonnechere, Luca e Mbamba-Muanda. Come esterni giocheranno invece immondo e Nagera con i trio di centrocampo Faiz, Boussadia e Apkakou. In attacco DIaoune con Akale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA LILLE PRIMAVERA

Chi partirà favorito secondo le quote per le scommesse della diretta Bologna Lille Primavera? Sulla carta, favori del pronostico sono tutti dalla parte degli ospiti a 1.86 rispetto ai 3.60 dell’1 fisso e i 3.50 del segno X del pareggio.

Il Gol, vale a dire almeno tre reti nel match, è offerto a 1.68 con il segno opposto a 1.95. Over e Under 2.5 possiamo trovarli a 1.77 e 1.88.