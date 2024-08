DIRETTA BOLOGNA MAIORCA: TEST SPAGNOLO PER I ROSSOBLU

La diretta di Bologna Maiorca ci farà compagnia alle ore 20.30 di questa sera, sabato 10 agosto 2024, dall’Estadi Son Moix, perché in Spagna è in programma l’ultima amichevole estiva per prepararsi ai primi impegni ufficiali della squadra allenata da Vincenzo Italiano nella stagione ormai imminente. Dopo l’amichevole in programma oggi, sabato 10 agosto, contro gli spagnoli del Mallorca arriverà il campionato il 18 agosto. Un debutto che la formazione rossoblu non vuole fallire, per cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione in Serie A.

L’esordio della squadra allenata da Vincenzo Italiano è previsto tra le mura amiche contro l’Udinese, mentre nel secondo turno i rossoblu giocheranno fuori casa sul campo del Napoli e, ancora, al terzo turno ci sarà la sfida interna contro l’Empoli. Adesso per il Bologna è il momento di oliare gli ultimi meccanismi tattici in vista del campionato alle porte, contro un Mallorca che lo scorso anno ha chiuso al quindicesimo posto in Liga arpionando quota quaranta punti.

BOLOGNA MAIORCA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà una diretta tv di Bologna Maiorca, ma il club spagnolo dovrebbe trasmettere l’incontro amichevole in diretta streaming video sul proprio canale Youtube ufficiale e quindi c’è questa possibilità a disposizione anche dei tifosi felsinei.

DIRETTA BOLOGNA MAIORCA: IL FOCUS SUGLI SPAGNOLI

Per presentare al meglio la diretta di Bologna Maiorca, possiamo allora spendere qualche parola in più adesso sulla formazione spagnola che se la vedrà con la compagine felsinea in questa amichevole. Abbiamo già accennato al fatto che la stagione 2023-2024 è stata abbastanza turbolenta per il Mallorca, nel senso che chiuso il massimo campionato spagnolo nei bassifondi della classifica, pur avendo ottenuto la salvezza, con un discreto vantaggio sulla zona calda.

Il bilancio è di otto vittorie, sedici pareggi e quattordici sconfitte, che hanno portato la squadra a quota quaranta punti. Con la salvezza acquisita la società mallorchina, si prepara a vivere una nuova stagione in Liga, alla caccia di una salvezza possibilmente meno tribolata. Questa sera però sarà finalmente il campo a parlare ed emettere i propri verdetti per quanto riguarda la diretta di Bologna Maiorca!