DIRETTA BOLOGNA BOCHUM SUDTIROL: ALTRA AMICHEVOLE PER ITALIANO

Nuovo test amichevole per la squadra allenata da Vincenzo Italiano, atteso dalla diretta Bologna Bochum Sudtirol allo Stadio Druso, a partire dalla ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 agosto. Il programma in questi giorni è intenso, considerando che pochi giorni fa c’era stata la precedente amichevole contro la formazione greca dell’Asteras Tripolis, terminata sul punteggio di 3-3. Oggi altro test importante nel triangolare con Bochum e Sudtirol, mentre l’ultima amichevole prima del campionato si terrà il 10 agosto col Mallorca.

Ma torniamo alla diretta di Bologna Bochum Sudtirol, un doppio test interessante per la compagine felsinea che se la vedrà contro una squadra di massima divisione tedesca ed una compagine di Serie B italiana. Interessante capire come se la caverà il Bologna in questa amichevole che incuriosisce da diversi punti di vista a cominciare dalle scelte tecnico tattiche del nuovo allenatore rossoblu. Tutti elementi che possono rendere ancora più affascinante scoprire il verdetto della diretta Bologna Bochum Sudtirol.

COME VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA BOCHUM SUDITIROL IN STREAMING VIDEO TV

Parliamo di un’amichevole e di un triangolare che si svolgerà sul terreno dello Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano con la formula all’italiana. Torneo che prevede la presenza del pubblico al Druso, mentre salvo cambiamenti dell’ultimo minuto non è prevista la diretta Bologna Bochum Sudtirol, nemmeno tramite un servizio di diretta Bologna Bochum Sudtirol in streaming video.

Le due società potranno comunque fornire aggiornamenti e notizie vari con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet. Chissà che non arrivi direttamente da lì qualche immagine della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BOCHUM SUDITIROL IN STREAMING VIDEO TV

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Bologna Bochum Sudtirol, dobbiamo segnalare che il nuovo allenatore Vincenzo Italiano continuerà a fare qualche esperimento in questo pre-campionato. Considerando anche chi è a disposizione e chi invece per un motivo o per l’altro non è ancora abile e arruolabile. Chi non dovremmo vedere in campo è Kacper Urbanski, ancora alle prese con allenamento differenziato e terapie per rimediare ai problemi muscolari dei giorni scorsi.

Chi invece sarà della partita, molto probabilmente, è Jesper Karlsson che è rientrato in gruppo e che quasi sicuramente farà parte delle probabili formazioni del triangolare di Bologna Bochum Sudtirol. Per la diretta di Bologna Bochum Sudtirol, mister Italiano sembra orientato a giocare con il 4-1-4-1 con Castro in attacco, supportato dalla destra da Orsolini. In porta partirà Skorupski, in difesa i felsinei potranno contare sulla duttilità di Calafiori a sinistra.