Diretta Bologna Milan/ Streaming video tv: Pioli deve ripartire (Serie A)

Bologna Milan, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 gennaio 2021, per la ventesima giornata del campionato di Serie A, prima del girone di ritorno. La diretta di Bologna Milan ci offrirà un anticipo attesissimo, perché i rossoneri di Stefano Pioli sono chiamati a rialzarsi dopo le ultime due sconfitte consecutive, stop pesanti sia in campionato sia in Coppa Italia, perché sabato scorso l’Atalanta ha letteralmente dominato a San Siro, mentre martedì sera è arrivata l’eliminazione dalla Coppa con l’amarezza di avere perso un derby facendosi rimontare e nel finale schiacciare dall’Inter. Il Milan globalmente finora ha fatto più di quanto ci si potesse aspettare, ma adesso siamo al bivio: o si rilancia, oppure potrebbe aprirsi una crisi impensabile anche solo una decina di giorni fa. Proverà ad approfittarne il Bologna di Sinisa Mihajlovic (in panchina è sfida degli ex), che arriva dalla sconfitta contro la Juventus ma cercherà una vittoria di prestigio, che d’altro servirebbe ai rossoblù per garantirsi la tranquillità in classifica.

DIRETTA BOLOGNA MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si trata di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZAIONI BOLOGNA MILAN

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Bologna Milan. Sinisa Mihajlovic valuta l’opzione Sansone come ala sinistra; in tal caso agirebbe Barrow da punta centrale, altrimenti il terminale dovrebbe essere Palacio, mentre le altre due maglie nel reparto offensivo dovrebbero andare a Orsolini e Soriano. In mezzo al campo si annuncia un duello Svanberg-Dominguez per affiancare Schouten, mentre in difesa De Silvestri è insidiato da Soumaoro, impiegato da difensore centrale dirottando Tomiyasu a destra della retroguardia difesa da Skorupski. Per il Milan, in difesa spazio a Tomori al fianco di Romagnoli, visti gli acciacchi di Kjaer e Kalulu. Terzini saranno invece i titolari Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In cabina di regia avremo Tonali affiancato da Kessiè, mentre Saelemaekers potrebbe essere favorito su Castillejo come ala destra; dal lato opposto Rebic può essere invece preferito a Rafael Leao e sulla trequarti Diaz dovrebbe agire a supporto di Ibrahimovic, chiamato al riscatto dopo essere stato protagonista in negativo nella doppia sconfitta nerazzurra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Bologna Milan secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti rossoneri sono sulla carta favoriti, dunque il segno 2 è quotato a 1,87. Si sale poi a quota 3,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria del Bologna premierebbe 4,00 volte la posta in palio chi avrà creduto nel segno 1.



