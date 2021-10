DIRETTA/ Bologna Milan video streaming tv: monologo rossonero negli ultimi anni

DIRETTA BOLOGNA MILAN: TESTA A TESTA

La ricchissima storia di una sfida classica ci accompagna verso la diretta di Bologna Milan. Impossibile riassumere in poche righe tutto quello che è successo in passato fra i rossoblù felsinei e i rossoneri meneghini, di conseguenza ci accontentiamo di parlare della storia recente per osservare un clamoroso monologo del Milan negli ultimi dieci precedenti ufficiali, tutti giocati in Serie A dal 2017 in poi. Naturalmente non stupisce un vantaggio del Milan, ma stupisce l’enorme differenza, perché il Bologna non ha vinto nemmeno una di queste partite e anzi ha strappato un solo pareggio, 0-0 al Dall’Ara martedì 18 dicembre 2018.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN/ Quote: Musa Barrow sarà protagonista?

Per il resto, il bilancio è di addirittura nove vittorie del Milan, cioè cinque su cinque a San Siro ma ben quattro successi anche sul campo del Bologna. Ecco dunque che il Milan ha raccolto una doppia vittoria anche nello scorso campionato 2020-2021: 2-0 casalingo a Milano lunedì 21 settembre 2020 e 1-2 esterno a Bologna sabato 30 gennaio 2021. La storia cambierà questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostico Bologna Milan/ Ielpo: "Mihajlovic può fare lo sgambetto" (esclusiva)

DIRETTA BOLOGNA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del sabato sera di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

BOLOGNA MILAN: PIOLI VUOLE I 3 PUNTI!

Bologna Milan, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. Rossoneri alla rincorsa del primato, finora il cammino in campionato della squadra allenata da Stefano Pioli è stato impeccabile, sette vittorie e un solo pareggio, ottenuto comunque su un campo difficile come quello della Juventus. Il Napoli a punteggio pieno è lontano 2 lunghezze ma i ritmi dei partenopei finora sono stati infernali e il Milan vuole mantenerli anche per fare il vuoto alle sue spalle.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN/ Diretta tv: Giroud sarà titolare?

Dall’altra parte il Bologna è ottavo ed è stato protagonista di un buon avvio stagionale, che poteva essere addirittura migliore sfruttando occasioni come quella perduta domenica scorsa, con i felsinei che non sono riusciti a chiudere il match a Udine in superiorità numerica, subendo il pareggio nel finale. Il 30 gennaio scorso Milan vincente 1-2 a Bologna nell’ultimo precedente al Dall’Ara tra le due squadre, gol decisivi di Rebic e Kessié. Ultima vittoria interna felsinea contro i rossoneri datata 10 marzo 2002, 2-0 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Bologna Milan, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Kunic, Rafael Leao: Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA