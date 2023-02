Diretta/ Bologna Monza streaming video tv: squadre in salute (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA MONZA: SFIDE INTERESSANTE A METÀ CLASSIFICA

La diretta Bologna Monza, sfida in programma il 12 febbraio alle ore 15:00, racconta di una gara tra due squadre tranquille, senza l’affanno retrocessione e con niente da perdere. I felsinei stanno vivendo un ottimo momento come testimoniano le tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate. Bene pure il Monza che non perde dal 10 novembre in campionato.

In casa il Bologna ci ha abituati a vincere quasi una partita ogni due con cinque successi in undici incontri e quattro pareggi, solamente due le sconfitte. Peggiore l rendimento del Monza lontano da casa con appena tre partite vinte nelle dieci partite disputate lontano dal Brianteo.

BOLOGNA MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bologna Monza è visibile come di consueto sulla piattaforma Dazn emittente che i diritti per tutta la Serie A. Sarà possibile usufruire del servizio attraverso l’acquisto dell’abbonamento mensile oppure stagionale.

Sarà inoltre possibile attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

BOLOGNA MONZA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Monza vedono i felsinei schierarsi col 4-2-3-1. Skorupski tra i pali, difesa a quattro con la sorpresa Posch, Lucumì, Soumaoro e Lykogiannis. Mentre Schouten e Dominguez occuperanno la mediana, il trio di trequartisti è formato da Orsolini, Ferguson e Soriano con l’unica punta Zirkzee.

Risposta brianzola col 3-4-2-1: Di Gregorio in porta, Izzo-Marì-Caldirola difenderanno mentre a centrocampo Birindelli, Rovella, Machin e Carlos Augusto alternano qualità e quantità. Coppa di trequartisti Ciurria e Caprari più Mota in attacco.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Bologna Monza vedono i rossoblu favoriti nello scontro con i biancorossi. Snai quota il successo felsineo a 2.20 mentre la sconfitta e conseguente vittoia del Monza è a 3,40. Il pari invece è dato a 3.20.

Il segno Gol lo troviamo a 1.77 mentre il No Gol a 1.92. Capitolo Over 2.5: quota poco sopra il raddoppio (2.05) a differenza dell’Under dato a 1.70.











