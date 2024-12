DIRETTA BOLOGNA MONZA, ITALIANO E NESTA PUNTANO AI QUARTI

La Coppa Italia torna in campo martedì 3 dicembre con la diretta Bologna Monza in campo alle 18,30 al Dall’Ara per gli ottavi di finale. La partita metterà a confronto due squadre che giocano un calcio offensivo e divertente ma hanno raccolto risultati ben differenti, fino ad ora. Il Bologna di Italiano debutterà in questo turno di Coppa Italia dopo il grande campionato giocato lo scorso anno. Il Monza di Nesta, invece, ha superato Sudtirol e Brescia prima di arrivare a sfidare il Bologna ed è chiamato ad una risposta dopo i risultati altalenanti in campionato.

DIRETTA BOLOGNA MONZA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Bologna Monza sarà possibile in chiaro su Italia 1 o in streaming con Mediaset Infinity che trasmetterà la partita. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questa partita.

BOLOGNA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle analisi delle probabili formazioni in vista di questo ottavo di finale di Coppa Italia. Entrambi gli allenatori faranno turnover con Italiano pronto a mettere tra i pali Ravaglia ed un difesa formata da Holm, Beukema, Erlic e Lykogiannis. Moro e Freuler saranno i due mediani a sostegno di una trequarti composta da Orsolini, Fabbian e Karlsson che giocheranno alle spalle di Dallinga.

Numerosi cambia anche per Nesta che darà fiducia a Pizzignacco tra i pali con una difesa a tre composta da D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola. Birindelli e Ciurria saranno i due esterni con Bondo e Bianco in mediana. Caprari e Vignato avranno in mano la trequarti a sostegno dell’unica punta che sarà Petagna.

BOLOGNA MONZA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Bologna Monza utilizzando le proposte di Bet365. I padroni di casa partono favoriti e la loro vittoria nei novanta minuti è data a 1,67 contro il 5,50 in favore degli ospiti e il pareggio X a 3,50.