DIRETTA/ Bologna Napoli video streaming tv: una storia lunga e gloriosa

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI: TESTA A TESTA

Prima di scendere in campo soffermiamoci sui precedenti della diretta di Bologna Napoli. Il match si è disputato al Renato Dall’Ara in Serie A per 62 volte col bilancio che ci parla di 31 vittorie per i felsinei, 14 pareggi e 17 successi campani. Il Bologna in queste gare ha segnato 101 reti mentre il Napoli ne ha fatte 77. La gara con il maggior numero di gol e il maggior scarto è un 1-7 con protagonisti Mertens e Hamsik autori di due triplette, in gol anche Insigne e Torosidi. Il risultato più frequente è il 2-1 uscito ben 7 volte.

L’ultimo precedente in Emilia ci parla di un successo dei partenopei per 1-0. Era il novembre 2020 e la gara fu decisa da una rete al minuto 23 di Osimhen. Nella ripresa fu annullato un gol per fallo di mano a Koulibaly dal var. Il Bologna non vince in casa contro questo avversario dal maggio 2019 a fronte di una gara terminata 3-2 con doppietta di Santander e gol dell’ex Dzemaili. Per gli azzurri segnarono Ghoulam e Mertens che sembravano raddrizzare una partita al momento sul 2-0. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

DECIDERÀ IL COVID?

Bologna Napoli, in diretta lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Partenopei all’inseguimento della prima piazza, col pareggio dell’Inter a Bergamo che potrebbe portare gli azzurri a -4 dalla vetta in caso di vittoria. Dopo il successo sulla Sampdoria in campionato il Napoli ha incassato una cinquina in casa dalla Fiorentina in Coppa Italia e spera di riprendere la sua marcia con buona continuità.

C’è da fare i conti con un Bologna alle prese con problemi di Covid e difficoltà importanti, di cui il tecnico Mihajlovic si è lamentato dopo il mancato posticipo del match contro il Cagliari. I felsinei restano comunque a metà classifica pur avendo perso 4 delle ultime 5 sfide disputate in campionato. All’andata Napoli vincente 3-0 sul Bologna, che non batte il Napoli in casa dal 3-2 del 25 maggio 2019. L’8 novembre 2020 l’ultima vittoria del Napoli al Dall’Ara con gol decisivo di Osimhen.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Napoli, match che andrà in scena al Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Elmas, Lozano; Mertens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

