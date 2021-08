DIRETTA/ Bologna Napoli Primavera video streaming tv: l’arbitro è Samir Kumara

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA: L’ARBITRO

Per la sfida Bologna Napoli primavera oggi è stato selezionato il fischietto di Verona Samir Kumara, che pure si avvarrà della collaborazione degli assistenti El Filali e Fiore. Fissando la nostra attenzione sul primo direttore di gara, scopriamo che Kumara con questa sfida celebrerà il suo debutto nella nuova stagione 2021-22: pure l’anno scorso l’arbitro ha diretto 4 incontri per la primavera 1, decidendo di 13 ammonizioni e un calcio di rigore.

Possiamo arricchire la nostra analisi ricordando che in passato il direttore di gara ha seguito il Bologna primavera una volta sola, nella sfida con il Brescia nel campionato 2 del 2018-19: curiosamente non si registrano precedenti tra l’arbitro e il Napoli primavera. (agg Michela Colombo)

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

SFIDA APERTA!

Bologna Napoli, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Ripartenza per due tra formazioni che hanno vissuto una stagione difficile ma conclusasi a lieto fine, seppur a giugno inoltrato. Solo il 29 giugno scorso infatti il Bologna ha avuto la certezza della permanenza nella massima divisione del campionato Primavera, battendo la Lazio nei play out e costringendo i capitolini alla retrocessione. I rossoblu puntano ora a partire con un nuovo ciclo meno sofferto, passando dalla guida in panchina di Luciano Zauri a quella di Luca Vigiani.

E’ andato in vacanza un po’ prima ma non con meno patemi d’animo il Napoli, che è tornato nel campionato Primavera 1 vincendo i play off del torneo Primavera 2 ai danni del Parma, battuto ai calci di rigore nella finalissima per il salto di categoria. Una grande emozione per gli azzurri che ora però puntano a valorizzare meglio il loro settore giovanile, anche se l’obiettivo iniziale in campionato sarà comprensibilmente la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Bologna Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Karlsson, Arnofoli, Stivanello, Cavina; A. Pietrelli, R. Pietrelli, Bartha; Cossalter; Paananen, Sigurpalsson. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pinto; Barba, Hysaj, Costanzo; Acampa, Spavone, Di Dona; Vergara, Ambrosino, Marranzino.

