Diretta/ Bologna Salernitana streaming video tv: Sinisa cerca la scossa (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SALERNITANA: OCCHIO ALLE SORPRESE!

Bologna Salernitana, in diretta giovedì 1 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A. Sfida complicata per i felsinei che sono partiti con un solo punto nelle prime tre giornate, ottenuto in casa contro il Verona. In trasferta rossoblu battuti da Lazio e Milan, il tecnico Sinisa Mihajlovic chiede una scossa ai suoi per non iniziare subito in sofferenza il campionato.

Dopo l’avvio con sconfitta interna contro la Roma la Salernitana ha invece cambiato passo, pareggiando in casa dell’Udinese e soprattutto vincendo a valanga nello scorso turno di campionato contro la Sampdoria, un 4-0 che ha moltiplicato la fiducia attorno ai granata. Il 22 agosto 2021 il Bologna ha vinto 3-2 l’ultimo precedente interno contro la Salernitana, pari nei due precedenti in Emilia, il 13 dicembre 1998 in Serie A e il 4 febbraio 1996 in Serie B.

DIRETTA BOLOGNA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Bologna e Salernitana? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 4^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Orsolini; Arnautovic. Risponderà la Salernitana allenata da Davide Nicola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











