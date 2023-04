DIRETTA/ Bologna Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Giunti alla diretta di Bologna Sampdoria Primavera, andiamo subito a parlare delle statistiche che riguardano queste due squadre. Il Bologna è in caduta libera: a febbraio ha vinto tre partite consecutive ma da quel momento ha sempre mancato la vittoria, addirittura perdendo cinque delle sei gare disputate con il solo pareggio raccolto contro la Juventus. In casa la squadra rossoblu non conosce mezze misure: 7 vittorie e altrettante sconfitte senza pareggi, differenza reti in sostanziale equilibrio con più gol subiti (23) che realizzati (21), ma è un trend che con numeri minori (16 e 13) viene confermato anche in trasferta.

La Sampdoria Primavera invece ha fatto bene nelle ultime quattro uscite: tre vittorie e un pareggio, ritrovando anche un successo esterno che mancava da metà febbraio, ma anche quattro vittorie nelle ultime sei e, dalla 15^ giornata, un cambio di passo che ha portato i giovani blucerchiati a vincere otto volte (le prime quattro consecutive) in 13 gare, con anche due pareggi. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco: finalmente siamo pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti della partita, la diretta di Bologna Sampdoria Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sampdoria Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio. L’alternativa per la visione di questo match del campionato Primavera 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Bologna Sampdoria Primavera, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Nicolò Galli di Casteldebole, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. Ultima chiamata per i play off per entrambe le squadre, appaiate a quota 38 punti e con 5 lunghezze da recuperare sul Sassuolo sesto, con 3 sole partite da disputare. Il Bologna ha già frenato pesantemente, perdendo in casa della Fiorentina nell’ultimo match disputato.

Dall’altra parte la Sampdoria è reduce da una vittoria interna contro l’Empoli, secondo successo consecutivo in campionato che ha riaperto una finestra per la post season per i blucerchiati, che sembravano doversi accontentare di una tranquilla salvezza. All’andata rocambolesca vittoria per 2-3 del Bologna in casa della Samp, sul campo dei felsinei è terminato in parità, 2-2, l’ultimo precedente datato 27 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Nicolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Franzini; Mercier, Diop, Motolese; Wallius, Rosetti, Bynoe, Urbanski, Corazza; Ebone, Raimondo. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi; Lotjonen, Villa, Miettinen; Porcu, Conti, Cecchini, Segovia, Migliardi; Leonardi, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l'eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











