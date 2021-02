Diretta/ Bologna Sassuolo (Primavera) streaming video tv: derby emiliano

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA

Bologna Sassuolo, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Biavati sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Derby emiliano che sarà di fatto l’antipasto del match che in serata vedrà di fronte le due formazioni in Serie A. In classifica il Bologna si è mantenuto in zona play off dopo il 2-2 sul campo della Juventus, tra alti e bassi la formazione rossoblu sta comunque riuscendo a farsi rispettare. Dall’altra parte il Sassuolo dopo il pari a reti bianche contro la Sampdoria ha messo in fila il terzo pareggio consecutivo, restando a 4 punti di distanza dalla zona play out. Buona solidità raggiunta dalla formazione neroverde che dalla ripresa del campionato non è ancora però riuscita a vincere, mentre dall’altra parte il Bologna dopo la sosta ha ottenuto 7 punti in 5 partite, dimostrando però di soffrire i tanti impegni ravvicinati che si sono resi necessari a causa dei recuperi in programma che hanno ulteriormente compresso il calendario.

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sassuolo Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Sassuolo Primavera presso il Centro Sportivo Biavati. I padroni di casa allenati da Luciano Zauri scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Grieco, Farinelli; Rocchi, Pagliuca, Juwara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Vitale; Saccani, Flamingo, Piccinini, Manarelli; Aucelli, Artioli, Marginean; Mercati; Samele, Mattioli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Bologna Sassuolo Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.05 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.

