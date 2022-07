Diretta/ Bologna Settaurense streaming video tv: nuovo ciclo con Sinisa (amichevole)

DIRETTA BOLOGNA SETTAURENSE: TEST COI DILETTANTI

Bologna Settaurense, in diretta domenica 10 luglio 2022 alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo Pineta di Pinzolo sarà una sfida amichevole, primo test stagionale in programma per la formazione felsinea. Parte un nuovo ciclo sempre con Sinisa Mihajlovic in panchina. L’allenatore è stato presente sin dal primo giorno di ritiro per sostenere la sua squadra in quella che può essere una stagione con nuovi presupposti tecnici, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Carlo Sartori, ex Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA DONNE/ Quote, ecco le leader azzurre

Prima sfida amichevole contro la Settaurense, club dilettantistico che non può di certo rappresentare un test probante per un Bologna che proverà subito a lavorare al meglio, con l’esordio in Serie A quest’anno lontano poco più di un mese. Sul mercato la formazione rossoblu è in attesa di occasioni, questo primo test non vedrà in campo i Nazionali che hanno partecipato alla Nations League nel mese di giugno, coi tifosi emiliani che si attendono una grande stagione dai loro big, Marko Arnautovic in testa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zaha, c'è l'offerta giallorossa. Ultimatum per Frattesi

DIRETTA BOLOGNA SETTAURENSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Bologna Settaurense non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Di conseguenza non sarà possibile seguire l’amichevole neppure in diretta streaming video: come sempre però sui canali social del club felsineo, su Facebook, Twitter e Instagram, si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale e avere notizie sull’esito e lo svolgimento della prima amichevole stagionale della formazione emiliana.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SETTAURENSE

Le probabili formazioni della diretta Bologna Settaurense, amichevole che andrà in scena al Centro Sportivo Pineta di Pinzolo. Prima uscita stagionale per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che sta cercando già di disegnare una squadra in grado di presentarsi pronta ai nastri di partenza per l’esordio in Serie A del prossimo 14 agosto in casa della Lazio. Al momento, considerando anche i recenti sviluppi di mercato, la formazione del Bologna per questa amichevole dovrebbe essere un 3-5-2 così schierato: Bardi, Bonifazi, Binks, Amey, Dijks, Aebischer, Schouten, Domingue, De Silvestri, Barrow, Raimondo.

Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo D (domenica 10 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA