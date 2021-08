Diretta Bologna Ternana/ Streaming video tv: emiliani favoriti (Coppa Italia)

DIRETTA BOLOGNA TERNANA: TUTTO FACILE PER I FELSINEI?

Bologna Ternana, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 16 agosto 2021, è una partita che si giocherà per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022, che in questa nuova edizione ha cambiato formato nei primi turni. La diretta di Bologna Ternana ci offrirà il fascino garantito dalla formula ad eliminazione diretta: ci si gioca tutto oggi, ricordiamo allora che in caso di parità al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore.

Che cosa succederà al Dall’Ara? Di certo, sulla carta saranno favoriti i padroni di casa rossoblù in Bologna Ternana, dal momento che gli emiliani sono una squadra di Serie A e puntano sulla continuità con Sinisa Mihajlovic, mentre la Ternana è neopromossa dalla Serie C alla Serie B, anche se va ricordato che la cavalcata degli umbri è stata trionfale e di conseguenza i rossoverdi potrebbero ambire ad essere una rivelazione anche nella cadetteria.

DIRETTA BOLOGNA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Ternana sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, infatti Mediaset si è aggiudicata i diritti per la trasmissione della Coppa Italia e trasmette tutte le partite dei trentaduesimi di finale. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio Mediaset Infinity. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TERNANA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Bologna Ternana, è doverosa una certa cautela dal momento che siamo ancora nel cuore dell’estate e del calciomercato e alla prima uscita ufficiale stagionale almeno per i rossoblù, dal momento che la Ternana in realtà ha già giocato il turno preliminare. Di sicuro gli ospiti avranno Kontek assente per squalifica, in attacco i punti di riferimento dovrebbero essere Falletti, Vantaggiato e Peralta. Per il Bologna invece il modulo di riferimento sarà l’ormai classico 4-2-3-1 di Mihajlovic, vedremo quale spazio avranno i nuovi acquisti quali Bonifazi e Arnautovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Bologna Ternana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il Bologna parte chiaramente favorito e il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,50 sul segno X in caso di pareggio e fino a 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno della Ternana.



