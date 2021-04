DIRETTA/ Ternana Cavese, streaming video tv: la ricca tradizione del match

DIRETTA TERNANA CAVESE: LO STORICO

Prima di dare la parola al campo per la diretta della Serie C tra Ternana e Cavese, recupero della 28^ giornata di campionato, approfondiamo anche lo storico che unisce le due squadre, oggi protagoniste. I dati certo non ci mancano: dal 1980 a oggi le due formazioni si sono sfidate in ben 18 occasioni, tutte segnate per il terzo campionato nazionale. Nel bilancio complessivo pesano ben 10 pareggi, come pure tre successi per li umbri e cinque affermazioni per il club campano. Aggiungono che naturalmente l’ultimo testa a testa tra Ternana e Cavese è recente e risale al turno di andata del campionato della Serie C in corso: prima però sono tanti i salti temporali che leggiamo nei precedenti. Nella nona giornata del girone C, comunque ricordiamo l’incredibile manita delle fere per 5-0 al Menti, trovata coi gol di Falletti, Vantaggiato, Proietti e Furlan. (agg Michela Colombo)

DIRETTA TERNANA CAVESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per seguire in diretta Ternana Cavese sarà come sempre la piattaforma Eleven Sports che, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento in pay-per-view, trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 in diretta streaming video. Ricoridamo però per Ternana Avellino anche la diretta tv sul canale Cusano Italia.

FERE GIA’ IN SERIE B

Ternana Cavese, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni sarà una sfida valevole per il recupero della nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sarà festa rossoverde in questo testacoda che vede la Ternana già sicura della promozione in Serie B. Il campionato degli umbri è stato da record e nel weekend di Pasqua la formazione allenata da Cristiano Lucarelli ha chiuso l’obiettivo, battendo l’Avellino secondo in classifica nell’ultimo scontro diretto. Sarà dunque un finale di campionato tutto in discesa per la Ternana a partire da questo recupero contro la Cavese fanalino di coda della classifica. Per i metelliani la salvezza sembra una vera e propria “mission impossibile” e la speranza sarà approfittare del momento di festa dei padroni di casa, anche se la differenza evidenziatasi tra le due squadre nel corso di tutta la stagione è sembrata abbastanza impietosa.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CAVESE

Le probabili formazioni della sfida tra Ternana e Cavese presso lo stadio Libero Liberati. I padroni di casa allenati da Cristiano Lucarelli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Salvatore Campilongo con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Bisogno; Nunziante, Kontec, Boben, De Franco; Esposito, Cuccurullo, De Paoli; Russotto, Vivacqua, Senesi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Ternana Cavese, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.28 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 5.00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 10.00 volte quanto avrete deciso di puntare.

