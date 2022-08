Diretta/ Bologna Verona streaming video e tv. Caccia ai primi 3 punti (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA VERONA: EMILIANI FAVORITI!

Bologna Verona, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Caccia ai primi 3 punti per due formazioni che hanno iniziato il cammino nella nuova Serie A con una sconfitta. Rocambolesco il ko del Bologna a Roma contro la Lazio, subito in rimonta e in una partita giocata in 10 contro 10 per tutto il secondo tempo, in cui i felsinei non hanno retto dal punto di vista difensivo.

A proposito di difesa, ancora peggio ha fatto il Verona travolto dal Napoli in casa: scaligeri capaci di restare a galla fino al 2-2 ma poi crollati nel secondo tempo, perdendo 2-5 con una squadra apparsa ancora in pieno rodaggio, come visto peraltro anche nella sfida persa in Coppa Italia contro il Bari. Il 13 settembre scorso il Bologna ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo precedente interno contro il Verona, che non passa allo stadio Dall’Ara dal successo col punteggio di 0-1 del 4 aprile 2016.

BOLOGNA VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Bologna e Verona? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 2^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Verona, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Bonifazi, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic. Risponderà il Verona allenato da Gabriele Cioffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











