Diretta Bordeaux Genoa/ Streaming video DAZN: amichevole di livello per i liguri

La diretta Bordeaux-Genoa, domenica 4 agosto 2019 alle ore 20.45, sarà una sfida amichevole che si disputerà allo stade Matmut-Atlantique di Bordeaux. Ancora un test internazionale per il rinnovato Genoa allenato da Aurelio Andreazzoli, che si metterà alla prova contro un Bordeaux reduce da un precampionato molto difficile, costellato da sconfitte. Il Genoa invece, dopo la salvezza strappata nella scorsa stagione all’ultima giornata in Serie A, vuole ritagliarsi una stagione maggiormente tranquilla e proverà a partire forte iniziando da questi test europei che dovranno rodare la squadra per quel che riguarda la maturità a livello internazionale.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Bordeaux-Genoa, domenica 4 agosto 2019 alle ore 20.45, sarà visibile non in diretta tv bensì in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o dispositivi mobili sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BORDEAUX GENOA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Bordeaux-Genoa, domenica 4 agosto 2019 alle ore 20.45, amichevole che si disputerà allo stade Matmut-Atlantique di Bordeaux. Padroni di casa in campo con un 3-4-1-2 schierato con: Costil; Mexer, De Preville, Pablo; Adli, Otavio, Tchouameni, Poundje; Kwateng; Briand, Hwang. Risponderà il Genoa con un 4-3-1-2 disegnato dal tecnico Aurelio Andreazzoli e schierato con: Jandrei; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Romulo, Radovanovic, Lerager; Pandev; Pinamonti, Kouamè.



