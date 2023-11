DIRETTA/ Borussia Dortmund Bayern Monaco (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Borussia Dortmund Bayern Monaco, la partita più attesa nella Bundesliga tedesca: negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, diamo uno sguardo agli ultimi precedenti di questa partita così affascinante. Per arrivare in doppia cifra basta tornare indietro solo fino a sabato 9 novembre 2019, perché oltre a otto partite di campionato ci sono pure due finali di Supercoppa di Germania.

Certo, da una sfida di così alto livello ci si dovrebbe attendere numeri equilibrati, invece è un monologo totale per il Bayern Monaco, che vanta addirittura nove vittorie più un pareggio in questa partita ormai maledetta per il Borussia Dortmund, che in questi anni ha raccolto solamente un pareggio casalingo per 2-2 nella partita d’andata dello scorso campionato, giocata sabato 8 ottobre 2022, nel mezzo di un dominio totale da parte dei bavaresi, che per il resto hanno sempre vinto di recente. Adesso però la storia conta poco, anche se recente: cediamo la parola al campo per vivere le emozioni della diretta di Borussia Dortmund Bayern Monaco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BUNDESLIGA

La diretta del match Borussia Dortmund Bayern Monaco sarà disponibile, come di consueto per la Bundesliga, in televisione su Sky Sport Action (canale 205). È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Borussia Dortmund Bayern Monaco attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA SUPER SFIDA TEDESCA!

Borussia Dortmund Bayern Monaco, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 18.30 presso il Signal Iduna Park di Dortmund, sarà una sfida valida per la decima giornata della Bundesliga tedesca. È il “Klassiker” tedesco, con i bavaresi che dopo la sconfitta in Supercoppa di Germania contro il Lipsia hanno messo in fila 13 risultati utili consecutivi tra Bundesliga e Champions League, cadendo però clamorosamente mercoledì scorso in Coppa di Germania contro il Saarbrücken, formazione di terza divisione.

Bayern Monaco al momento a -2 dal Leverkusen capolista, il Borussia Dortmund invece divide la terza posizione in campionato con lo Stoccarda. Gialloneri ancora imbattuti in Bundesliga ma reduci da un pareggio pirotecnico per 3-3 in casa dell’Eintracht Francoforte, mentre prima dello scivolone in Coppa il Bayern Monaco aveva ottenuto una vittoria “esagerata” in campionato, con un clamoroso 8-0 rifilato al Darmstadt. Per il Bayern 9 vittorie e 1 pareggi negli ultimi 10 “Klassiker”, ultima vittoria del Dortmund in Supercoppa di Germania, 2-0 il 3 agosto 2019.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO

Le probabili formazioni della diretta Borussia Dortmund Bayern Monaco, match che andrà in scena al Signal Iduna Park di Dortmund. Per il Borussia Dortmund, Edin Terzic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Sabitzer; Malen, Reus, Reyna; Fullkrug. Risponderà il Bayern Monaco allenato da Thomas Tuchel con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Neuer; Mazraoui, de Ligt, Kim, Davies; Laimer, Kimmich; Coman, Musiala, Sane; Kane.

BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Borussia Dortmund Bayern Monaco, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Bundesliga. La vittoria del Borussia Dortmund con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l'eventuale successo del Bayern Monaco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











