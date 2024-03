Diretta Borussia Dortmund Psv/ Streaming video tv: tutto in discussione (Champions League, 13 marzo 2024)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND PSV, MALEN E DE JONG ALL’ANDATA

La diretta Borussia Dortmund PSV, in programma mercoledì 13 marzo alle ore 21:00, racconta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sfida dell’andata finì 1-1 con il gol dell’ex di Malen per i tedeschi nel primo tempo e il pareggio su calcio di rigore di Luuk de Jong ad inizio ripresa.

In una Signal Iduna Park bollente andrà in scena il ritorno con le due squadre che sognano un posto tra le prime otto d’Europa. Nei rispettivi campionati, il Borussia Dortmund è quarto in Bundesliga a +1 dal Lispia quinto e -6 dallo Stoccarda terzo. Il PSV invece fa uno sport a parte in Olanda essendo capolista a +10 dalla seconda e +16 dalla terza.

BORUSSIA DORTMUND PSV, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Borussia Dortmund PSV sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, emittente che detiene i diritti tv della manifestazione in Italia. Per assistere all’evento si dovrà essere abbonati al pacchetto Sky Sport.

Anche la diretta streaming Borussia Dortmund PSV sarà visibile unicamente su Sky Go, servizio streaming di Sky. Bisogna essere anche in questo caso abbonati al pacchetto Sport e successivamente scaricare l’applicazione su qualsiasi dispositivo mobile.

BORUSSIA DORTMUND PSV, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Borussia Dortmund PSV vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Kobel, difesa a quattro con Ryerson, Süle, Hummels e Maatsen. A centrocampo spazio a Sabitzer e Emre Can con Malen, Brandt e Sancho sulal trequarti alle spalle di Füllkrug. Gli olandesi del PSV replica con il loro consueto 4-3-3. Tra i pali Benítez, pacchetto arretrato formato da Teze, Schouten, Boscagli e Dest. Nella zona nevralgica del campo agiranno Veerman, Tillman e Mauro Júnior mentre in attacco Bakayoko, de Jong e Lozano.

BORUSSIA DORTMUND PSV, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Borussia Dortmund PSV vedono favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bet365, la X vale 3.80 mentre il 2 fisso è a 3. L’Over 2.5 lo si può trovare a 1.50 contr l’Under a 2.50. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.45 e 2.55. Concludiamo con i passaggi del turno: la qualificazione del Borussia è data a 1.67, il PSV invece a 2.10.











