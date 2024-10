DIRETTA BOSNIA GERMANIA, TRE PUNTI DI DISTACCO

Una gara molto importante per quello che potrà essere il proseguo delle due formazioni in Nations League. La diretta Bosnia Germania vede squadre che rincorrono obiettivi differenti, ma che hanno la stessa voglia di portare a casa i tre punti. L’incontri di disputerà venerdì 11 ottobre alle ore 20:45.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Il sogno della Georgia! Diretta gol live score (oggi 11 ottobre 2024)

La Bosnia ha subito una pesante sconfitta a Eindhoven contro l’Olanda, un 5-2 che ha di fatto messo in salita l’avventura in Nations League. Nella seconda trasferta, quella in Ungheria, è invece uscito fuori uno zero a zero.

La Germania ha siglata cinque reti senza subirne nel match d’esordio contro l’Ungheria grazie ai gol di Fullkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz. Con l’Olanda un pirotecnico 2-2 dopo aver rimontato l’1-0 degli Orange ed essere passati avanti 2-1.

Formazioni Bosnia Germania/ Quote: Undav centravanti? (Nations League, oggi 11 ottobre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA BOSNIA GERMANIA, STREAMING VIDEO TV

Per chiunque fosse interessato a vedere la diretta Bosnia Germania, sappia che in televisione non sarà possibile farlo.

L’unica soluzione è quella di registrarsi gratuitamente al sito uefa.tv che sopperirà all’assenza nel palinsesto televisivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA GERMANIA

Ora è il momento di vedere le probabili formazioni Bosnia Germania. I padorni di casa opteranno per un modulo difensivo ovvero il 5-3-2. Tra i pali Vasilj, protetto da Gazibegović, Bičakčić, Katić, Barišić e Kolašinac. Nella zona nevralgica del campo ecco Šarić, Bašić e Burnić con Džeko e Demirović a guidare l’attacco.

Risultati Nations League, classifiche/ Solo un pari per gli azzurri! Diretta gol live score (10 ottobre 2024)

La Germania si esporrà con il 4-2-3-1. In porta Baumann, difesa a quattro composta da Kimmich, Tah, Rüdiger e Raum. In mediana Andrich e Groß mentre sulla trequarti ecco Gnabry, Wirtz e Führich. Unica punta Undav.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOSNIA GERMANIA,

C’è grande disparità come prevedibile che fosse per le quote per le scommesse Bosnia Germania. I gialloblu sono offerti a otto volte la posta in palio, decisamente di più rispetto all’1.30 del 2 fisso. Il segno del pareggio a 6.

Capitolo reti: l’Over 2.5 vale a dire almeno tre reti nel match è quotato a 1.49 contro l’Under a 2.60. Infine, Gol e No Gol a 1.90 e 1.80.