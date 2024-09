DIRETTA OLANDA GERMANIA: I TESTA A TESTA

Inevitabilmente la diretta Olanda Germania ha il suo precedente più famoso nella finale dei Mondiali 1974: si giocava all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, chiaramente era ancora Germania Ovest e la nazionale di casa, forse anche a sorpresa, aveva vinto il primo titolo dopo la Coppa Rimet con un 2-1 in rimonta, frutto del rigore di Paul Breitner e il gol di Gerd Muller a rispondere al rigore di Johan Neskeens, arrivato dopo un minuto e senza che i tedeschi avessero mai toccato la palla. Una partita rimasta nell’immaginario collettivo per gli straordinari interpreti e per la leggenda di quell’Olanda, una delle nazionali più forti di sempre che però rimase senza gloria.

In epoca recente invece possiamo ricordare che la Nations League ha già ospitato la diretta Olanda Germania: è successo nella prima edizione in cui gli orange avevano raggiunto la finale e i tedeschi erano retrocessi, salvo poi venire ripescati per l’ampliamento dell’organico della Lega A. La partita della Johan Cruijff Arena, all’epoca ancora chiamata ufficialmente Amsterdam Arena, si era risolta in un netto 3-0 a favore dell’Olanda: nel primo tempo Virgil Van Dijk aveva sbloccato il risultato, poi nel finale di partita erano arrivate le marcature di Memphis Depay e Georginio Wijnaldum a rendere ancor più rotondo il risultato, la curiosità è che anche allora c’era Ronald Koeman sulla panchina degli Orange. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE OLANDA GERMANIA, STREAMING VIDEO TV

Purtroppo la diretta tv Olanda Germania non potrà essere vista da nessuna parte poiché in Italia i diritti della Nations League sono rimasti senza assegnazione.

C’è però la soluzione diretta streaming: infatti Uefa.tv mostrerà questa sfida così come tutte quelle della competizione gratuitamente.

OLANDA GERMANIA, SPETTACOLO EUROPEO

Grandissima attesa alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam in una sfida incredibile. La diretta Olanda Germania vede sfidarsi questo martedì 10 settembre 2024 alle ore 20:45 le due squadre che hanno iniziato meglio questa Nations League.

L’Olanda arriva dal 5-2 inflitto alla Bosnia con la prima rete di Zirkzee in Oranje al debutto dal primo minuto, il gol del milanista Reijnders, Gakpo, Weghorst e Xavi Simons. Uno spettacolo che ha galvanizzato il pubblico accorso al Philips Stadion di Eindhoven.

La Germania ha fatto addirittura meglio considerando che oltre ai cinque gol all’Ungheria, non ne ha subito nemmeno mezzo. A segno sono andati Fullkrug nel primo tempo e Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz su rigore nella ripresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Olanda Germania. Gli Oranje si disporranno il campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Verbruggen, difesa a quattro con Dumfries, Timber, Van Dijk e Aké a chiudere il reparto. In mediana Gravenberch-Reijnders con Malen, Simons e Gakpo dietro a Zirkzee.

Stesso identico modulo anche per la Germania che schiererà tra i pali Ter Stegen, protetto da Henrichs, Tah, Schlotterbeck e Raum qualche metro più avanti. A centrocampo Kimmich e Andrich mentre Musiala, Havertz e Wirtz saranno i trequartisti e Fullkrug la punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE OLANDA GERMANIA

Ora è il turno delle quote per le scommesse sulla diretta Olanda Germania, per farci un’idea su che partita sarà. L’1 fisso è quotato 2.63, leggermente più del 2 in favore dei tedeschi che è dato a 2.60. Il più alto di tutti è l’esito del pareggio a 3.40.

Secondo i bookamakers sarà una partita ricca di rete con l’Over 2.5 a 1.67 rispetto all’Under alla stessa soglia a 2.15. Il Gol è a 1.53, l’Under a 2.38.